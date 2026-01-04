Acesse sua conta
Chuva de granizo é registrada em cidades da Bahia e assusta moradores

Vídeos foram compartilhados por moradores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 17:08

Chuva de granizo é registrada no interior da Bahia
Chuva de granizo é registrada no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Moradores de ao menos quatro cidades da Bahia foram surpreendidos com chuvas de granizo durante o último sábado (3). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a surpresa da população durante o fenômeno, que ocorre pontualmente em algumas regiões do estado. 

Registros foram feitos durante a noite em pontos de Conceição do Coité, Santaluz, Queimadas e Jacobina. Nesta última cidade, inclusive, chuva e ventos fortes derrubam muros, destelham prédio e alagaram ruas. Em vídeos e fotos, moradores aparecem segurando pequenas pedras de gelo, dentro de casa e em vias públicas. 

Veja como foi a chuva de granizo em Xique-Xique

Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução
1 de 9
Chuva de granizo em Xique-Xique, na Bahia por Reprodução

Segundo a população, o fenômeno foi registrado após uma forte onda de calor. Em Queimadas, a chuva de granizo ocorreu no povoado do Rio do Peixe, onde faltou energia elétrica no sábado (3), devido aos fortes ventos. Já em Santaluz, motoristas precisaram parar os veículos às margens da BA-120 por conta da baixa visibilidade. 

O granizo é caracterizado por pedras de gelo que se formam em nuvens de grande extensão vertical, chamadas de cumulonimbus. Elas são comuns após dias muito quentes e possuem temperatura abaixo de zero grau, o que contribui para a formação de gelo. Na última segunda-feira (29), foi a vez da cidade de Xique-Xique registrar o fenômeno. Em novembro, o registro foi feito em Itambé.

Nesta semana, ao menos 38 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de tempestades entre 0h01 desta segunda-feira (5) e 23h59 da próxima quarta-feira (7). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste da Bahia. 

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h e risco de queda de granizo.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira a lista completa de cidades aqui

