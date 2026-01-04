Acesse sua conta
Chuva e ventos fortes derrubam muros, destelham prédio e alagam rua em cidade da Bahia

Uma mulher ficou desabrigada na cidade de Jacobina

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 08:01

A casa de uma mulher ficou destelhada
A casa de uma mulher ficou destelhada Crédito: Reprodução/ Defesa Civil de Jacobina

Durante este sábado (3), a cidade de Jacobina, no norte da Bahia, foi atingida por fortes ventos que causaram devastação em diferentes pontos do município. O acumulado de chuva chegou a 50 mm, e os ventos que chegaram a 13 km/h derrubaram muros, provocaram alagamento em uma avenida e destelharam um prédio público e uma casa.

De acordo com informações da Defesa Civil do município, uma mulher, moradora do bairro de Nazaré, ficou desabrigada após o telhado de sua casa ser destruído pela força dos ventos. O teto de um dos laboratórios da antiga 16ª Diretoria Regional de Saúde (Dires), atual Núcleo Regional de Saúde Centro Norte, localizado no bairro de Nazaré, também foi arrancado. Vacinas, medicamentos, freezers e câmaras frias precisaram ser retirados do local após o comprometimento da estrutura física do prédio.

O ponto de alagamento foi registrado na Avenida Francisco Rocha Pires, no centro de Jacobina. Em vídeos compartilhados por moradores, galhos de árvores aparecem derrubados em diferentes pontos da cidade.

Em nota oficial, a Prefeitura de Jacobina informou que deslocou equipes para atender às demandas mais urgentes e buscar possíveis feridos. “Reforçamos à população de Jacobina que a gestão está trabalhando incansavelmente para garantir a segurança de seus munícipes”, escreveu a administração. Por volta das 7h da manhã deste domingo (4), equipes da Defesa Civil já estavam novamente nas ruas para reparar os danos causados pelo mau tempo.

