Radialista Marcelo Carvalho morre em Salvador aos 57 anos

Ele havia sofrido um AVC

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:14

Radialista Marcelo Carvalho
Radialista Marcelo Carvalho Crédito: Reprodução

O rádio da Bahia amanheceu mais silencioso com a morte do radialista Marcelo Carvalho, referência da comunicação no estado. Ele faleceu em Salvador depois de ficar afastado das atividades profissionais para tratamento de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas não resistiu às complicações. Ele tinha 57 anos. 

Dono de uma trajetória extensa e respeitada, Marcelo construiu carreira como locutor de notícias, apresentador e plantonista esportivo, atuando tanto na capital quanto no interior baiano. Ao longo dos anos, passou por emissoras como Salvador FM 92,3, Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Sociedade de Feira de Santana, Itapoan FM, Transamérica, Tudo FM, Baiana FM 89,3, Rádio Cultura da Bahia e Aratu 96 FM.

Além do trabalho ao microfone, também teve papel relevante nos bastidores da radiodifusão. Marcelo exerceu funções administrativas e editoriais, atuando como produtor-executivo e gerente de programação, contribuindo diretamente para a formação de conteúdos e equipes.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

