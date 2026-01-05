FOGO

Carro pega fogo no estacionamento do Aeroporto de Salvador e mobiliza equipes de emergência

Incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (5); não houve registro de feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas

Nauan Sacramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:41

Carro em chamas no aeroporto Crédito: Redes Sociais

Um veículo de passeio pegou fogo no estacionamento do Aeroporto Internacional de Salvador na tarde desta segunda-feira (5). O incidente, que gerou uma fumaça densa e escura, assustou passageiros e funcionários que circulavam pelo terminal aeroportuário. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações preliminares, as chamas começaram repentinamente em um carro que estava estacionado em uma das vagas do pátio principal. Brigadistas da VINCI Airports, concessionária que administra o aeroporto, foram acionados imediatamente para conter o incêndio, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que as chamas consomem a parte frontal do automóvel enquanto equipes de segurança isolam o perímetro para evitar que o fogo se alastrasse para veículos vizinhos.

Em nota, a administração do aeroporto informou que a situação foi controlada rapidamente e que as operações de pouso e decolagem não sofreram impactos. "A área foi isolada e as equipes de emergência agiram conforme o protocolo previsto. O fogo já foi extinto e o fluxo de veículos no local está sendo normalizado", comunicou a concessionária.