11 pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo
11 pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo Crédito: Reprodução

Um acidente provocu a morte de 11 pessoas no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (27). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, que já fica próximo da divisa da Bahia com o Espírito Santo. Pelas imagens é possível ver que os veículos envolvidos no acidente são uma pickcup e um carro de passeio. 

A PRF informou ainda que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis. A morte de uma menina identificada como Maria Alice, que não teve a idade revelada, foi confirmada no início da noite destes sábado (27). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Durante o choque, os veículos foram incendiados, tendo gerado chamas muito altas. Um carro pipa foi acionado para apagar as chamas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também está no local. Por conta do acidente, houve a interdição total da pista no local, que só foi liberada cinco horas após o registro da colisão

Não há informações ainda sobre o que motivou o acidente, o destino dos veículos, nem se houve algum sobrevivente. A suspeita inicial é que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida, já que mesmo em sentido contrário, os dois veículos estão na mesma faixa da pista, estando a outra livre. Mas só o laudo vai apontar o que provocou a colisão.  

