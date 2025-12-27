TRAGÉDIA

11 pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03

Crédito: Reprodução

Um acidente provocu a morte de 11 pessoas no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (27). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 953 da BR 101, nas imediações da cidade de Mucuri, que já fica próximo da divisa da Bahia com o Espírito Santo. Pelas imagens é possível ver que os veículos envolvidos no acidente são uma pickcup e um carro de passeio.

A PRF informou ainda que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis. A morte de uma menina identificada como Maria Alice, que não teve a idade revelada, foi confirmada no início da noite destes sábado (27). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Durante o choque, os veículos foram incendiados, tendo gerado chamas muito altas. Um carro pipa foi acionado para apagar as chamas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também está no local. Por conta do acidente, houve a interdição total da pista no local, que só foi liberada cinco horas após o registro da colisão.