Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodovia é liberada na Bahia cinco horas após acidente que provocou 10 mortes

Batida entre dois carros foi registrada na BR-101, na altura da cidade de Mucuri

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:21

Acidente provocou causou 10 mortes na Bahia
Acidente provocou causou 10 mortes na Bahia Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o quilômetro 593 da BR-101, na altura de Mucuri, no sul da Bahia, foi liberado por volta das 13h40. A liberação da via ocorreu cinco horas após o acidente que provocou a morte de 10 pessoas, na manhã deste sábado (27). Uma perícia foi realizada no local da batida. 

A PRF informou que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis, um carro modelo Fiat Doblô e um Chevrolet S10. Uma pessoa foi resgatada com vida, mas ferida gravemente. Durante o choque, os veículos foram incendiados, tendo gerado chamas muito altas. Um carro pipa foi acionado para apagar as chamas. 

A origem dos ocupantes do veículo ainda não havia sido confirmada pela PRF às 15h30 deste sábado (27). Isso porque o impacto foi tão forte que os corpos foram carbonizados logo após o acidente. As placas dos carros também não foram identificadas até então. 

A suspeita inicial é que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida, já que mesmo em sentido contrário, os dois veículos estão na mesma faixa da pista, estando a outra livre. 

Mais recentes

Imagem - Começa hoje! Confira os detalhes do esquema especial de transporte para o Virada Salvador

Começa hoje! Confira os detalhes do esquema especial de transporte para o Virada Salvador
Imagem - Da terra ao Orum: corpo de Mãe Carmen é enterrado sob cânticos e emoção de famosos e autoridades; veja

Da terra ao Orum: corpo de Mãe Carmen é enterrado sob cânticos e emoção de famosos e autoridades; veja
Imagem - Cidade da Bahia cancela festa de Réveillon e alega 'forte impacto financeiro'

Cidade da Bahia cancela festa de Réveillon e alega 'forte impacto financeiro'

MAIS LIDAS

Imagem - Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo
01

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Imagem - BYD terá que pagar R$ 20 milhões a trabalhadores resgatados em fábrica de Camaçari
02

BYD terá que pagar R$ 20 milhões a trabalhadores resgatados em fábrica de Camaçari

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
03

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
04

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil