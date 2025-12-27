Rodovia é liberada na Bahia cinco horas após acidente que provocou 10 mortes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:21
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o quilômetro 593 da BR-101, na altura de Mucuri, no sul da Bahia, foi liberado por volta das 13h40. A liberação da via ocorreu cinco horas após o acidente que provocou a morte de 10 pessoas, na manhã deste sábado (27). Uma perícia foi realizada no local da batida.
A PRF informou que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis, um carro modelo Fiat Doblô e um Chevrolet S10. Uma pessoa foi resgatada com vida, mas ferida gravemente. Durante o choque, os veículos foram incendiados, tendo gerado chamas muito altas. Um carro pipa foi acionado para apagar as chamas.
A origem dos ocupantes do veículo ainda não havia sido confirmada pela PRF às 15h30 deste sábado (27). Isso porque o impacto foi tão forte que os corpos foram carbonizados logo após o acidente. As placas dos carros também não foram identificadas até então.
A suspeita inicial é que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida, já que mesmo em sentido contrário, os dois veículos estão na mesma faixa da pista, estando a outra livre.