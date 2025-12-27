TRAGÉDIA

Rodovia é liberada na Bahia cinco horas após acidente que provocou 10 mortes

Batida entre dois carros foi registrada na BR-101, na altura da cidade de Mucuri

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:21

Acidente provocou causou 10 mortes na Bahia Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o quilômetro 593 da BR-101, na altura de Mucuri, no sul da Bahia, foi liberado por volta das 13h40. A liberação da via ocorreu cinco horas após o acidente que provocou a morte de 10 pessoas, na manhã deste sábado (27). Uma perícia foi realizada no local da batida.

A PRF informou que as mortes foram provocadas durante uma colisão frontal, envolvendo dois automóveis, um carro modelo Fiat Doblô e um Chevrolet S10. Uma pessoa foi resgatada com vida, mas ferida gravemente. Durante o choque, os veículos foram incendiados, tendo gerado chamas muito altas. Um carro pipa foi acionado para apagar as chamas.

A origem dos ocupantes do veículo ainda não havia sido confirmada pela PRF às 15h30 deste sábado (27). Isso porque o impacto foi tão forte que os corpos foram carbonizados logo após o acidente. As placas dos carros também não foram identificadas até então.