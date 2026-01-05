APRENDA UM NOVO IDIOMA

Quer aprender inglês ou espanhol? Curso com preços populares abre matrículas em Salvador

Associação de Ex-Alunos da Uneb é responsável pelos cursos e ainda vai ofertar 60 bolsas integrais

Monique Lobo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:09

Sede da Associação de Ex-Alunos da Uneb fica dentro do campus do Cabula Crédito: Divulgação

As matrículas para os cursos de idiomas (inglês e espanhol) ofertados pela Associação de Ex-Alunos da Universidade do Estado da Bahia (Unex) abrem a partir desta quinta-feira (8). As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro.

As vagas são direcionadas para adultos e adolescentes (11 a 15 anos), com opções diversas de dias e horários, inclusive aos sábados. Além disso, o aluno vai poder escolher entre a modalidade online, com aulas ao vivo em contato direto com o professor, e a presencial, com aulas no Shopping Cabula Master, em frente ao campus da universidade no Cabula.

O valor de cada curso é de R$ 570 e pode ser parcelado em até cinco vezes. Caso o aluno não seja iniciante, é possível realizar um teste de nivelamento, antes da efetivação da matrícula. Para agendar o teste gratuitamente, basta entrar em contato com a Unex pelo e-mail unexuneb2001@gmail.com, Instagram ou WhatsApp, através dos números (71) 99294-1240 e (71) 99206-4676.

É possível fazer as matrículas através do WhatsApp ou presencialmente, na sede da Unex, no Campus I da UNEB, próximo à Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As aulas terão início a partir do dia 06 de fevereiro e o período de matrícula está condicionado ao preenchimento total das vagas.

Bolsas

A associação também vai oferecer 60 bolsas integrais. Para concorrer, é preciso estar devidamente matriculado nos cursos de graduação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) ou ser ex-aluno da Uneb (com a filiação ativa junto à Unex) ou, ainda, ser técnico administrativo da universidade.