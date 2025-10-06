Acesse sua conta
Constrangimento e humilhação: Uneb comete transfobia e Estado terá que indenizar estudante

Decisão foi da 2ª Vara da Fazenda Pública

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:00

Uneb
Uneb Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governo do estado foi condenado pela justiça a pagar R$ 10 mil de indenização por transfobia (discriminação e hostilidade destinada a pessoas transgêneros) a uma estudante da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Apesar de ter retificado judicialmente seu nome e gênero, a universidade manteve seu nome de registro anterior nos cadastros de um programa de assistência estudantil.

“Afirma que a omissão do ente público, mesmo após diversas solicitações administrativas, causou-lhe severos constrangimentos e humilhações, além de ter resultado no atraso do recebimento de seu auxílio estudantil, agravando sua já delicada situação de vulnerabilidade socioeconômica”, diz a juíza Regianne Yukie Tiba Xavier, da 2ª Vara da Fazenda Pública, na terça (30/09). A ação cabe recurso.

“A sentença que conquistamos neste processo é um marco para a garantia da dignidade e dos direitos fundamentais das pessoas trans. Mais do que uma vitória individual, ela representa um precedente que reafirma que a transfobia institucional não pode ser tolerada e que o Estado deve assegurar o reconhecimento pleno da identidade de gênero em seus sistemas e espaços oficiais”, diz o advogado da vítima Ives Bittencourt Menezes, especialista em Direito humanista e antidiscriminatório.

Em nota, a Uneb diz que "é uma ação movida contra o Estado da Bahia" e "a decisão cabe recurso".

Uneb só deve retornar às por Wendel de Novais/CORREIO
Fundo da Uneb faz divisa com a Engomadeira por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) por Divulgação
Uneb por Daniela Rodrigues/ GOVBA
Uneb ampliou formas de ingresso na instituição por Divulgação
Uneb por Divulgação
Vítima gravou momento em que sofre transfobia por Reprodução
Ativistas dos direitos humanos participam de uma vigília em Bangalore, como parte do dia de Internacional dos Trangênero, em memória daqueles que morreram vítimas da transfobia. por MANJUNATH KIRAN / AFP
Ives Bittencourt é presidente da Comissão Permanente de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/BA por Arquivo Pessoal
Ives se dedica a defender pessoas da comunidade por Arquivo pessoal
Elevador Lacerda iluminado com as cores do movimento LGBTQIA+ por Arquivo Me Salte
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
[Edicase]O Uruguai é considerado o país mais seguro aos LGBTQIAPN+ na América Latina (Imagem: iunewind | Shutterstock) por Imagem: iunewind | Shutterstock
[Edicase]O Canadá teve o casamento LGBTQI+ legalizado muito antes do Brasil (Imagem: Lizroi | Shutterstock) por Imagem: Lizroi | Shutterstock
[Edicase]Os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ são assegurados em certos países (Imagem: Tanya May | Shutterstock) por Imagem: Tanya May | Shutterstock
A Villa Encantada possui uma bandeira LGBTQIA+ hasteada por Divulgação
Comunidade LGBT sofre ao voltar para casa na madrugada por Divulgação
OAB-BA emite alerta à comunidade LGBTQIAPN+ por Divulgação
Comunidade LGBTQIAP+ vira alvo de criminosos nas madrugadas de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Bandeira LGBTQIA+ por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Semana LGBTQIA+ em SALVADOR por Roberto Abreu/Correio
Casamento LGBTQIA+ por Reprodução / Alô Alô Bahia
COMUNIDADE LGBTQIA+ por Divulgação Agência LK
[Edicase]O Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ destaca a importância da pluralidade na sociedade e no trabalho (Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock) por
28ª Parada do Orgulho LGBT+, com o tema Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo! Vote Consciente por Direitos da População LGBT+, na Avenida Paulista por Rovena Rosa/Agencia Brasil
Bandeira LGBTQIA+ por Fernando Frazão/Agência Brasil
LGBT por © Fernando Frazão/Agência Brasil
Observatório da discriminação racial, LGBT e violência contra a mulher de Salvador no Carnaval por Bruno Concha/Secom PMS
2ª Edição da Parada LGBTQIA+ da Lapa, no Rio por Fernando Frazão/Agência Brasil
2ª Edição da Parada LGBTQIA+ da Lapa, no Rio por Fernando Frazão/Agência Brasil
Bênção não litúrgica para casais LGBTs não se assemelha ao matrimônio católico, explicam padres por Shutterstock
Ambulatório Municipal Especializado em saúde LGBT+ por Bruno Concha/Secom PMS
Selo da diversidade LGBT+ por Lucas Moura/Secom PMS
Pedido de vista adia votação de PL sobre população LGBT encarcerada por Marcos Oliveira/Agência Senado
1° Encontro Nacional dos Centros de Cidadania para Pessoas LGBTQIA+ por Rio Sem LGBTIfobia
Casamento LGBT está sob ataque no Brasil por Tânia Rego/Agência Brasil
Casamento LGBTQIA+ no Brasil por Agência Brasil
Parada LGBTQIA+ acontece no Campo Grande por Roberto Abreu/Arquivo CORREIO
Desfile LGBT no dia do trabalho em São Peterburgo, União Soviética. por OLGA MALTSEVA/AFP
Imagem aérea da Parada LGBTQIA+ em 2002 por Foto: Arquivo CORREIO
