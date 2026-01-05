CRIME

Suspeita de aplicar golpes em aposentados é presa na Bahia

Investigada é suspeita de estelionato e associação criminosa

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:54

Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa na cidade de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia, suspeita dos crimes de estelionato e associação criminosa. Detida na tarde desta segunda-feira (5), ela é investigada por aplicar golpes relacionados a empréstimos consignados em nome de aposentados.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que a suspeita induzia as vítimas a fornecer documentos e a assinar papéis sem conhecimento do conteúdo. A mulher, de 30 anos, cometia os crimes na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano.

Em um dos casos apurados, um idoso de 74 anos foi abordado sob o pretexto de recebimento de benefícios sociais e, posteriormente, descobriu a contratação indevida de um empréstimo em seu nome.

Após abandonar a cidade de Santo Amaro, a suspeita foi localizada em Amélia Rodrigues, onde mantinha vínculos pessoais. Ela foi presa em via pública, no bairro Campo Alegre.