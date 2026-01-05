Suspeita de aplicar golpes em aposentados é presa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:54
Uma mulher foi presa na cidade de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia, suspeita dos crimes de estelionato e associação criminosa. Detida na tarde desta segunda-feira (5), ela é investigada por aplicar golpes relacionados a empréstimos consignados em nome de aposentados.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que a suspeita induzia as vítimas a fornecer documentos e a assinar papéis sem conhecimento do conteúdo. A mulher, de 30 anos, cometia os crimes na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano.
Em um dos casos apurados, um idoso de 74 anos foi abordado sob o pretexto de recebimento de benefícios sociais e, posteriormente, descobriu a contratação indevida de um empréstimo em seu nome.
Após abandonar a cidade de Santo Amaro, a suspeita foi localizada em Amélia Rodrigues, onde mantinha vínculos pessoais. Ela foi presa em via pública, no bairro Campo Alegre.
Após a prisão, a investigada foi conduzida à delegacia local para a adoção das medidas legais cabíveis e, posteriormente, encaminhada à carceragem em Santo Amaro, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para a identificação de outros possíveis envolvidos e vítimas.