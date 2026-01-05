Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeita de aplicar golpes em aposentados é presa na Bahia

Investigada é suspeita de estelionato e associação criminosa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:54

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa na cidade de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia, suspeita dos crimes de estelionato e associação criminosa. Detida na tarde desta segunda-feira (5), ela é investigada por aplicar golpes relacionados a empréstimos consignados em nome de aposentados.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que a suspeita induzia as vítimas a fornecer documentos e a assinar papéis sem conhecimento do conteúdo. A mulher, de 30 anos, cometia os crimes na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
1 de 9
1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Em um dos casos apurados, um idoso de 74 anos foi abordado sob o pretexto de recebimento de benefícios sociais e, posteriormente, descobriu a contratação indevida de um empréstimo em seu nome.

Após abandonar a cidade de Santo Amaro, a suspeita foi localizada em Amélia Rodrigues, onde mantinha vínculos pessoais. Ela foi presa em via pública, no bairro Campo Alegre.

Após a prisão, a investigada foi conduzida à delegacia local para a adoção das medidas legais cabíveis e, posteriormente, encaminhada à carceragem em Santo Amaro, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para a identificação de outros possíveis envolvidos e vítimas.

Mais recentes

Imagem - Jornalista Carla Araújo retorna à rádio no comando do Expresso do Dia

Jornalista Carla Araújo retorna à rádio no comando do Expresso do Dia
Imagem - Fora do seu habitat natural, lobo-guará é resgatado em cidade da Bahia

Fora do seu habitat natural, lobo-guará é resgatado em cidade da Bahia
Imagem - Quer aprender inglês ou espanhol? Curso com preços populares abre matrículas em Salvador

Quer aprender inglês ou espanhol? Curso com preços populares abre matrículas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O código de barras vai ser abolido dos produtos: conheça a nova tecnologia que vai substituir
01

O código de barras vai ser abolido dos produtos: conheça a nova tecnologia que vai substituir

Imagem - Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo
02

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
03

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)
04

Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)