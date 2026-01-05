Acesse sua conta
Fora do seu habitat natural, lobo-guará é resgatado em cidade da Bahia

Animal pode estar fugindo do desmatamento e das queimadas no Cerrado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:51

Lobo-guará foi encontrado em Vitória da Conquista
Lobo-guará foi encontrado em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) foi encontrado em um sítio na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O animal foi resgatado no último sábado (3). A aparição surpreendeu por não ser comum na região. De acordo com especialistas, a presença do animal no sudoeste pode ser reflexo do desmatamento e das queimadas.

Identificado preliminarmente como uma fêmea, o lobo apresenta as características marcantes da espécie: pernas longas e pretas e pelagem avermelhada. Embora o exame clínico detalhado e a coleta de sangue ainda não tenham sido realizados, a fim de evitar o estresse do animal, o estado de saúde aparente é considerado bom.

O resgate foi realizado por uma equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do município. O animal foi avistado em uma propriedade privada, no loteamento Vila Elisa, onde já havia consumido aves domésticas, como pavões e patos.

De acordo com o coordenador do Cetas, Aderbal Azevedo, a captura exigiu planejamento estratégico. “Levamos inicialmente uma armadilha, mas o animal conseguiu desarmá-la por ser pequena. Tivemos que buscar um equipamento maior em Itapetinga para garantir o sucesso da operação”, explicou.

Segundo o coordenador, ainda não se sabe como o animal chegou à região, já que se trata de uma espécie característica do Cerrado. Embora não apresente sinais de domesticação ou maus-tratos, sua presença em Vitória da Conquista é considerada atípica, possivelmente como reflexo do desmatamento e das queimadas, que forçam a espécie a buscar novos territórios.

O Cetas já iniciou as tratativas para a soltura do animal em seu habitat de origem. A equipe está em contato com órgãos ambientais para providenciar o transporte até uma área de Cerrado preservada.

