Inmet emite alerta de tempestade para mais de 35 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:31

Tempestade Crédito: Marcelo Camatgo/Agência Brasil

Ao menos 38 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de tempestades entre 0h01 desta segunda-feira (5) e 23h59 da próxima quarta-feira (7). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste da Bahia.

