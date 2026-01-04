Acesse sua conta
Inmet emite alerta de tempestade para mais de 35 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:31

A 'Terra ga Garoa' hoje é 'cidade das tempestades'
Tempestade Crédito: Marcelo Camatgo/Agência Brasil

Ao menos 38 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de tempestades entre 0h01 desta segunda-feira (5) e 23h59 da próxima quarta-feira (7). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste da Bahia.

Veja quais cidades estão em alerta

Cidades em alerta por Reprodução
Cidades em alerta por Reprodução
Cidades em alerta por Reprodução
Cidades em alerta por Reprodução
1 de 4
Cidades em alerta por Reprodução

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h e risco de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Tags:

Chuva Bahia Inmet

