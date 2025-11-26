Acesse sua conta
Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez em dezembro de 2023

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:49

Pedro Sousa Santos foi visto pela última sexta-feira (15), brincando na porta da casa onde morava, na comunidade Gameleira do Dida
Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez brincando na porta da casa onde morava, na comunidade Gameleira do Dida

A Polícia Civil (PC) confirmou nesta quarta-feira (26) que uma ossada encontrada no dia 2 de maio deste ano, em uma área de mata na zona rural do município de Campo Formoso, no norte da Bahia, é do menino quilombola Pedro Sousa Santos, de 6 anos, desaparecido desde dezembro de 2023.

Os exames de DNA realizados pela perícia não conseguiram, no entanto, apontar a causa da morte do garoto. A Delegacia Territorial do município solicitou novos exames periciais para esclarecer a questão.

Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez no povoado de Gameleira do Dida, em Campo Formoso, enquanto brincava em frente à casa da mãe. Na época, a família do menino contou que ele estava brincando em frente à casa da mãe, quando por volta das 17 horas, a família se deu conta de que ele havia desaparecido.

O menino tinha o costume de brincar na rua com as crianças da comunidade e os familiares perceberam a demora do menino em voltar para casa. Por volta das 14 horas, a criança foi vista indo sozinha para o campo da cidade, mas a avó encontrou e o levou para casa. Equipes da PC e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas nos dias seguintes ao desaparecimento, mas não encontraram o paradeiro da criança.

