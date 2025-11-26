Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:49
A Polícia Civil (PC) confirmou nesta quarta-feira (26) que uma ossada encontrada no dia 2 de maio deste ano, em uma área de mata na zona rural do município de Campo Formoso, no norte da Bahia, é do menino quilombola Pedro Sousa Santos, de 6 anos, desaparecido desde dezembro de 2023.
Os exames de DNA realizados pela perícia não conseguiram, no entanto, apontar a causa da morte do garoto. A Delegacia Territorial do município solicitou novos exames periciais para esclarecer a questão.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez no povoado de Gameleira do Dida, em Campo Formoso, enquanto brincava em frente à casa da mãe. Na época, a família do menino contou que ele estava brincando em frente à casa da mãe, quando por volta das 17 horas, a família se deu conta de que ele havia desaparecido.
O menino tinha o costume de brincar na rua com as crianças da comunidade e os familiares perceberam a demora do menino em voltar para casa. Por volta das 14 horas, a criança foi vista indo sozinha para o campo da cidade, mas a avó encontrou e o levou para casa. Equipes da PC e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas nos dias seguintes ao desaparecimento, mas não encontraram o paradeiro da criança.