BA

Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez em dezembro de 2023

Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:49

Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez brincando na porta da casa onde morava, na comunidade Gameleira do Dida Crédito: Reprodução/TV São Francisco

A Polícia Civil (PC) confirmou nesta quarta-feira (26) que uma ossada encontrada no dia 2 de maio deste ano, em uma área de mata na zona rural do município de Campo Formoso, no norte da Bahia, é do menino quilombola Pedro Sousa Santos, de 6 anos, desaparecido desde dezembro de 2023.

Os exames de DNA realizados pela perícia não conseguiram, no entanto, apontar a causa da morte do garoto. A Delegacia Territorial do município solicitou novos exames periciais para esclarecer a questão.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez no povoado de Gameleira do Dida, em Campo Formoso, enquanto brincava em frente à casa da mãe. Na época, a família do menino contou que ele estava brincando em frente à casa da mãe, quando por volta das 17 horas, a família se deu conta de que ele havia desaparecido.