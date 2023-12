Menino de seis anos desaparece enquanto brincava na porta de casa no norte da Bahia

Um menino de seis anos está desaparecido desde a última sexta-feira (15). Pedro Sousa Santos foi visto pela última vez, no povoado de Gameleira do Dida, em Campo Formoso, enquanto brincava em frente à casa da mãe. Até esta terça-feira (19), a criança não foi localizada.



Segundo informações da família, Pedro Souza Santos estava brincando em frente à casa da mãe, quando por volta das 17 horas, a família se deu conta de que ele havia desaparecido. O menino tinha o costume de brincar na rua com as crianças da comunidade e os familiares perceberam a demora do menino em voltar para casa. Por volta das 14 horas, a criança foi vista indo sozinha para o campo da cidade, mas a avó encontrou e o levou para casa. As informações foram divulgadas pela TV São Francisco.