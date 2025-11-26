VIOLÊNCIA

Capoeirista é morto a tiros na porta de casa na Bahia; esposa presenciou o crime

Caso aconteceu Itanhém, no sul da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:29

Capoeirista Heráclio Luiz da Silva Crédito: Reprodução

Um professor de capoeira de 54 anos foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo na última terça-feira (25), no bairro Monte Santo, em Itanhém, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, Heráclio Luiz da Silva, conhecido como “Mestre Paraíba” foi surpreendido por criminosos que dispararam contra ele ao chegar em casa, por volta das 19h. O capoeirista não resistiu e morreu no local. Segundo o g1, a esposa teria presenciado o crime.

