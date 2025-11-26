Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Capoeirista é morto a tiros na porta de casa na Bahia; esposa presenciou o crime

Caso aconteceu Itanhém, no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:29

Capoeirista Heráclio Luiz da Silva
Capoeirista Heráclio Luiz da Silva Crédito: Reprodução

Um professor de capoeira de 54 anos foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo na última terça-feira (25), no bairro Monte Santo, em Itanhém, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, Heráclio Luiz da Silva, conhecido como “Mestre Paraíba” foi surpreendido por criminosos que dispararam contra ele ao chegar em casa, por volta das 19h. O capoeirista não resistiu e morreu no local. Segundo o g1, a esposa teria presenciado o crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A Polícia Militar foi acionada e constatou a morte de Heráclio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a retirada do corpo. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime. Nenhum suspeito foi preso. A Delegacia Territorial de Itanhém investiga o caso.

Leia mais

Imagem - Três PMs são condenados à prisão por tortura racial em Salvador

Três PMs são condenados à prisão por tortura racial em Salvador

Imagem - Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia

Dois adolescentes são mortos a tiros em menos de 24 horas em cidade da Bahia

Imagem - Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco

Filho mata mãe e corta dedo para roubar dinheiro da vítima no banco

Tags:

Violência

Mais recentes

Imagem - Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA
Imagem - Roupa por R$ 35 e acessório por R$ 15: confira ofertas da Feira Made in Bahia

Roupa por R$ 35 e acessório por R$ 15: confira ofertas da Feira Made in Bahia
Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
01

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

Imagem - O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos
02

O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
04

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas