Capoeirista é morto a tiros na porta de casa na Bahia; esposa presenciou o crime

Yan Inácio
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:29
Um professor de capoeira de 54 anos foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo na última terça-feira (25), no bairro Monte Santo, em Itanhém, no sul da Bahia.
Segundo a Polícia Civil, Heráclio Luiz da Silva, conhecido como “Mestre Paraíba” foi surpreendido por criminosos que dispararam contra ele ao chegar em casa, por volta das 19h. O capoeirista não resistiu e morreu no local. Segundo o g1, a esposa teria presenciado o crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A Polícia Militar foi acionada e constatou a morte de Heráclio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a retirada do corpo. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime. Nenhum suspeito foi preso. A Delegacia Territorial de Itanhém investiga o caso.