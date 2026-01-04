Mãe de santo é encontrada morta dentro de casa após vizinhos ouvirem gritos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:28
A mãe de santo Heleria Maria Rodrigues, 73 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Itariri, no interior de São Paulo. Testemunhas relataram à polícia que viram um homem deixando o imóvel logo após um grito. A vítima foi encontrada caída no chão, ensanguentada e com ferimentos na cabeça. As informações são do G1 SP.
O corpo foi localizado por um vizinho que, após ouvirem os gritos, decidiu pular o muro da residência e encontrou Heleria caída no chão. Um outro vizinho acionou o serviço de saúde municipal. Segundo o vizinho que entrou no imóvel, a porta da frente estava apenas encostada.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima vivia sozinha no local. A perícia foi acionada e requisitou exames para auxiliar na investigação. A morte foi constatada por volta das 5h de quinta-feira (1º), no Centro da cidade.
Um homem chegou a ser conduzido à delegacia no mesmo dia, com uma camisa contendo respingos vermelhos apreendida. No entanto, ele foi ouvido e liberado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Delegacia de Polícia de Peruíbe investiga o caso, registrado como homicídio.