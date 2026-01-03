Acesse sua conta
Bruna Marquezine ganha apelido na imprensa americana após affair com Shawn Mendes

A expressão faz referência à música lançada pelo cantor em parceria com a ex, a cantora Camila Cabello

  Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:26

Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O site internacional TMZ chamou Bruna Marquezine, de 30 anos, de “Señorita” de Shawn Mendes, 27, ao divulgar imagens do beijo do casal durante as festas de fim de ano em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas.

A expressão faz referência à música Señorita, lançada pelo cantor em parceria com Camila Cabello, com quem o canadense teve um relacionamento antes.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Brasil

Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais
TMZ chama Bruna Marquezine de señorita após affair com Shawn Mendes  por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Instagram
Mansão de luxo com diária de R$ 25 mil é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon. por Reprodução/instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes em aeroporto por Reprodução | X
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em praia do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes com camisa do Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Selfie de Shawn Mendes com os fãs por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete passaram tarde na Gamboa de Baixo por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes retornou à Salvador por Reprodução
Shawn Mendes e o influenciador Brino por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Shawn Mendes tirou fotos com fãs em loja de cookies de Salvador por Reprodução
Ivete Sangalo e Shawn Mendes no Pelourinho por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
Shawn Mendes 'gabaritou' quase todos os pontos turísticos de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Ivete e Shawn Mendes por Alô Alô
Shawn Mendes foi conhecer Ilha dos Frades ao lado de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora por Reprodução
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais

Bruna e o músico passaram juntos a virada do ano no destino turístico alagoano. Na segunda-feira (29), Shawn Mendes foi flagrado dando um beijo para Bruna enquanto assistia a uma partida de vôlei na praia. No dia seguinte, terça-feira (30), os dois também foram vistos trocando beijos à beira-mar.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A aproximação entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes aconteceu em 2017, mas os rumores de um envolvimento ganharam mais força em 2025, após a apresentação do cantor no festival Lollapalooza. Em novembro, durante a passagem de Shawn pelo Brasil, ele foi fotografado ao lado da atriz em diferentes momentos.

