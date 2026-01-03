JUNTOS

Bruna Marquezine ganha apelido na imprensa americana após affair com Shawn Mendes

A expressão faz referência à música lançada pelo cantor em parceria com a ex, a cantora Camila Cabello

Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:26

Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O site internacional TMZ chamou Bruna Marquezine, de 30 anos, de “Señorita” de Shawn Mendes, 27, ao divulgar imagens do beijo do casal durante as festas de fim de ano em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas.

A expressão faz referência à música Señorita, lançada pelo cantor em parceria com Camila Cabello, com quem o canadense teve um relacionamento antes.

Bruna e o músico passaram juntos a virada do ano no destino turístico alagoano. Na segunda-feira (29), Shawn Mendes foi flagrado dando um beijo para Bruna enquanto assistia a uma partida de vôlei na praia. No dia seguinte, terça-feira (30), os dois também foram vistos trocando beijos à beira-mar.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos