Bruna Marquezine ganha apelido na imprensa americana após affair com Shawn Mendes

Wladmir Pinheiro
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:26
O site internacional TMZ chamou Bruna Marquezine, de 30 anos, de “Señorita” de Shawn Mendes, 27, ao divulgar imagens do beijo do casal durante as festas de fim de ano em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas.
A expressão faz referência à música Señorita, lançada pelo cantor em parceria com Camila Cabello, com quem o canadense teve um relacionamento antes.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Brasil
Bruna e o músico passaram juntos a virada do ano no destino turístico alagoano. Na segunda-feira (29), Shawn Mendes foi flagrado dando um beijo para Bruna enquanto assistia a uma partida de vôlei na praia. No dia seguinte, terça-feira (30), os dois também foram vistos trocando beijos à beira-mar.
A aproximação entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes aconteceu em 2017, mas os rumores de um envolvimento ganharam mais força em 2025, após a apresentação do cantor no festival Lollapalooza. Em novembro, durante a passagem de Shawn pelo Brasil, ele foi fotografado ao lado da atriz em diferentes momentos.