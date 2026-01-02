'AMOR DE VERÃO'

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos entrando juntos no mar

Casal curte os dias de calmaria do verão em São Miguel dos Milagres, em Alagoas

Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:01

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no mar Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos casais mais comentados do momento nas redes sociais, Bruna Marquezine e Shawn Mendes passaram a virada do ano juntos em um dos destinos mais procurados pelas celebridades neste ano, na praia de São Miguel dos Milagres. Após o réveillon, o casal foi visto logo nas primeiras horas do ano tomando banho de mar, caminhando pela areia e trocando carinhos na praia.

Na manhã desta quinta-feira (1ª), primeiro dia do ano, fãs repercutiram novos registros do casal correndo em direção ao mar, de mãos dadas, para um mergulho na praia. Em seguida, os dois aparecem caminhando, conversando e sorrindo. “Os amores de verão. Coisa boa demais”, comentou uma internauta em uma publicação no Instagram.

Os dois passaram o réveillon acompanhados de amigos e celebraram a chegada de 2026 de forma descontraída. Registros compartilhados nas redes sociais mostram o mais novo casal, pulando ondinhas e curtindo a noite ao lado de Sasha Meneghel e do esposo, João Lucas.

O casal chegou a Alagoas no domingo (28), quando Shawn Mendes foi flagrado por admiradores no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Fãs também compartilharam imagens da rotina tranquila, típica do verão, incluindo caminhadas, passeios ao ar livre e momentos de lazer à beira-mar.