Time baiano faz acordo para pagamento de dívidas trabalhistas de R$ 280 mil

Acerto foi conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:30

Fachada do TRT 5 Crédito: Divulgação/TRT 5

O Galícia Esporte Clube firmou um acordo no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), nesta sexta-feira (9), para promover o pagamento integral das dívidas trabalhistas existentes contra o clube. O time se comprometeu a quitar os valores devidos em 24 parcelas mensais de R$ 12 mil, o equivalente a R$ 288 mil.

O primeiro pagamento está previsto para 20 de outubro deste ano, e os demais, para o dia 10 de cada mês. O Galícia também destinará 10% das receitas obtidas com a venda de atletas e premiações como aporte extraordinário. O acordo envolve três processos, dos anos de 2017, 2018 e 2023.

O compromisso, celebrado na Secretaria de Execução e Expropriação (SEE) do TRT-BA, é o primeiro fundamentado na Lei da Sociedade Anônima do Futebol (Lei nº 14.193/2021). A lei permite que clubes de futebol se tornem empresas para atrair investimentos e cria o Regime Centralizado de Execuções, que possibilita o pagamento de dívidas em até dez anos.