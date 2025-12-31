Motorista do DPT é preso suspeito de roubar drogas apreendidas em rabecão na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:36
Um motorista terceirizado, de 55 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (29), no centro de Itabuna, suspeito de desviar drogas das dependências do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A prisão foi feita por equipes da 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Itabuna).
Segundo a polícia, o crime ocorreu no fim de novembro e teria sido realizado pelo suspeito, que atuava como motorista de uma empresa terceirizada responsável pelo veículo de remoção de cadáveres do órgão, o rabecão. Durante a ação, três tabletes de maconha foram roubados da unidade do DPT.
Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão, recuperaram um dos tabletes da droga e apreenderam aparelhos eletrônicos que podem auxiliar no avanço das apurações. As investigações seguem em andamento para localizar o restante do material e verificar a participação de outras pessoas no esquema.
O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece custodiado na carceragem da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde segue à disposição da Justiça.