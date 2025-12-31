INVESTIGADO

Motorista do DPT é preso suspeito de roubar drogas apreendidas em rabecão na Bahia

Funcionário terceirizado foi preso em flagrante suspeito de desviar entorpecentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Wladmir Pinheiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:36

DPT em Itabuna Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz/Valesca Lippel

Um motorista terceirizado, de 55 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (29), no centro de Itabuna, suspeito de desviar drogas das dependências do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A prisão foi feita por equipes da 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Itabuna).

Segundo a polícia, o crime ocorreu no fim de novembro e teria sido realizado pelo suspeito, que atuava como motorista de uma empresa terceirizada responsável pelo veículo de remoção de cadáveres do órgão, o rabecão. Durante a ação, três tabletes de maconha foram roubados da unidade do DPT.

Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão, recuperaram um dos tabletes da droga e apreenderam aparelhos eletrônicos que podem auxiliar no avanço das apurações. As investigações seguem em andamento para localizar o restante do material e verificar a participação de outras pessoas no esquema.