Motorista do DPT é preso suspeito de roubar drogas apreendidas em rabecão na Bahia

Funcionário terceirizado foi preso em flagrante suspeito de desviar entorpecentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT)

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:36

DPT em Itabuna
DPT em Itabuna Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz/Valesca Lippel

Um motorista terceirizado, de 55 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (29), no centro de Itabuna, suspeito de desviar drogas das dependências do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A prisão foi feita por equipes da 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Itabuna).

Segundo a polícia, o crime ocorreu no fim de novembro e teria sido realizado pelo suspeito, que atuava como motorista de uma empresa terceirizada responsável pelo veículo de remoção de cadáveres do órgão, o rabecão. Durante a ação, três tabletes de maconha foram roubados da unidade do DPT.

Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão, recuperaram um dos tabletes da droga e apreenderam aparelhos eletrônicos que podem auxiliar no avanço das apurações. As investigações seguem em andamento para localizar o restante do material e verificar a participação de outras pessoas no esquema.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece custodiado na carceragem da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde segue à disposição da Justiça.

