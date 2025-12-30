INSEGURANÇA

Suspeito de roubar mais de R$100 mil em itens de escola pública de Salvador é preso

Aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de informática, ferramentas e materiais elétricos foram roubados na ocasião

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:27

Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

O homem apontado como o mentor de um roubo a uma escola de Paripe, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira (29). O crime ocorreu no dia 12 de julho, quando um grupo de homens invadiu o local e levou diversos equipamentos, gerando um prejuízo de mais de R$ 100 mil.

Entre os itens roubados estão aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de informática, ferramentas e materiais elétricos, que foram transportados em um caminhão-baú utilizado pelo grupo. Alguns dos suspeitos do crime estavam armados e renderam o vigilante do colégio.

As investigações foram conduzidas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que realizaram diligências de campo, análise de informações e cruzamento de dados até identificar o responsável por planejar e coordenar a ação criminosa.