Suspeito de roubar mais de R$100 mil em itens de escola pública de Salvador é preso

Aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de informática, ferramentas e materiais elétricos foram roubados na ocasião

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:27

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

O homem apontado como o mentor de um roubo a uma escola de Paripe, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira (29). O crime ocorreu no dia 12 de julho, quando um grupo de homens invadiu o local e levou diversos equipamentos, gerando um prejuízo de mais de R$ 100 mil. 

Entre os itens roubados estão aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de informática, ferramentas e materiais elétricos, que foram transportados em um caminhão-baú utilizado pelo grupo. Alguns dos suspeitos do crime estavam armados e renderam o vigilante do colégio.

As investigações foram conduzidas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que realizaram diligências de campo, análise de informações e cruzamento de dados até identificar o responsável por planejar e coordenar a ação criminosa. 

O homem, que possui antecedente criminal por associação para o tráfico de drogas, segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam em andamento para identificar, localizar e prender os demais envolvidos, além de recuperar os bens roubados.

