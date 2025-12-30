Acesse sua conta
Osba terá apresentações gratuitas em Salvador no mês de janeiro

Programação conta com o concerto “Cecilianas” e o projeto “Cameratas nos Museus” em diferentes equipamentos da cidade

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:22

Osba vai passar por mudança
Osba vai passar por mudança Crédito: Divulgação

A programação de Verão da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) começa com uma série de apresentações gratuitas a partir da próxima segunda-feira (5). As atividades seguem até o dia 8 de janeiro, em espaços culturais de Salvador.

Nos dias 6 e 7 de janeiro, às 19h, as apresentações acontecem na Biblioteca Central do Estado da Bahia, que tem capacidade para até 250 espectadores. A Osba apresenta o concerto “Cecilianas”, que mescla obras do compositor inglês Henry Purcell (1659–1695) com a interpretação de textos da escritora brasileira Cecília Meireles (1901–1964), promovendo um diálogo entre música barroca e poesia.

Confira a programação da Osba em janeiro

Para o maestro e curador artístico da Osba, Carlos Prazeres, “Cecilianas” dá continuidade a projetos anteriores da Orquestra que uniram música sinfônica e literatura, como “Drummond em Concerto”, “Gregorianas” e “Quintanares”. “A Orquestra Sinfônica da Bahia criou uma tradição de manter uma transversalidade com o linguajar poético. Eu senti que chegou a hora de uma mulher como Cecília Meireles ser homenageada. Uma escritora que tem uma poesia extremamente musical, inventiva e sutil, que combina com o linguajar musical emotivo de Henry Purcell”, afirmou.

Entre os dias 5 e 8 de janeiro, será realizada a segunda edição do projeto “Cameratas nos Museus”, que leva grupos de música de câmara da Orquestra a importantes espaços culturais de Salvador.

Com duas apresentações diárias das cameratas da Osba, às 15h e às 15h30, a programação tem início na segunda-feira (5), no MAM-Bahia; segue no Museu Geológico da Bahia, no dia 6; continua no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no dia 7; e encerra no Museu Eugênio Teixeira Leal, no dia 8.

Para encerrar a programação de Verão da Osba 2026, a Orquestra realiza a terceira edição do “OSBREGA – Concerto do Amor – Volume 3”, no dia 9 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os últimos ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, pelo valor de R$ 80 (inteira).

