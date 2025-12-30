RISCO

FOTOS: Padaria em cidade baiana é fechada por irregularidades sanitárias

Gestão do estabelecimento afirmou que está adotando todas a medidas cabíveis

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:00

Padaria foi fechada em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma padaria foi fechada na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, após fiscalização da Vigilância Sanitária identificar irregularidades sanitárias e administrativas. O estabelecimento, localizado no centro da cidade, passou por vistoria na tarde desta segunda-feira (29). A gestão do estabelecimento afirmou que está adotando todas a medidas cabíveis e reafirmou compromisso com a saúde e segurança dos clientes.

De acordo com o órgão fiscalizador, o empreendimento atuava há pelo menos sete anos de forma irregular. Em 2017, o local já havia sido interditado pelas mesmas irregularidades. Os responsáveis também haviam sido notificados por descarte inadequado de resíduos sólidos, inclusive pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).

Na última notificação, realizada no dia 17 de novembro deste ano, os responsáveis receberam prazo de cinco dias úteis para dar entrada no alvará sanitário e regularizar a situação documental. No entanto, o prazo não foi cumprido, o que resultou em nova interdição.

Além da ausência de alvará sanitário, a fiscalização encontrou condições precárias de higiene no local, o que, segundo a Vigilância, representava risco à saúde dos consumidores.