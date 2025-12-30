CRIME

Suspeito de envolvimento em sequestro de técnicos de telefonia é morto em ação policial

Homem ligado ao Comando Vermelho morreu em confronto com PMs

Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:47

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na noite de segunda-feira (29), no bairro Cosme de Farias, em Salvador. A troca de tiros ocorreu durante uma ação de patrulhamento, motivada por denúncias de moradores sobre a presença de homens armados e tráfico de drogas no Beco do Paru, segundo informações da PM.

Ao se aproximarem do local para averiguação, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, iniciando o confronto. Durante a ação, um suspeito foi encontrado ferido, portando uma arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Segundo fonte policial consultada pela reportagem, o homem morto seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e era suspeito de envolvimento no sequestro e ameaça a técnicos de internet ocorrido na manhã do último sábado (27), na mesma região. As vítimas eram funcionários da operadora Claro, uma das empresas impedidas de atuar no bairro sem o pagamento do chamado “pedágio” exigido pela facção.

Além da Claro, operadoras como Oi, TIM e Vivo também enfrentam dificuldades para operar em áreas dominadas pelo CV em Salvador. A exploração ilegal de serviços de internet se tornou uma das principais fontes de renda do crime organizado.

Com o suspeito morto, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, uma balança de precisão, um rádio comunicador e mais de 150 porções de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador, que registrou o caso como morte decorrente de intervenção de agente de segurança pública. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a atuação do grupo criminoso e a ligação do suspeito com outros crimes na região.