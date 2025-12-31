Confira previsão do tempo para Salvador nesta quarta (31 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:29
A tarde desta quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo, deve ter tempo mais firme em Salvador, após uma manhã com registro de sol e pancadas de chuva. Ao longo da tarde, a tendência é de diminuição da nebulosidade, com períodos de sol.
À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens, favorecendo as celebrações da virada. As temperaturas seguem elevadas, variando entre 24°C e 32°C.
A previsão indica volume de chuva de até 3,1 mm, com 76% de chance de precipitação ao longo do dia. Os ventos sopram de leste, a cerca de 14 km/h. A umidade do ar permanece alta, entre 66% e 94%.
O sol nasceu às 5h09 e se põe às 18h03. Há alta probabilidade de formação de arco-íris nas próximas horas.