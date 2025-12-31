ANO NOVO

Confira previsão do tempo para Salvador nesta quarta (31 de dezembro)

Capital registrou chuva pela manhã

Esther Morais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:29

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Froes

A tarde desta quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo, deve ter tempo mais firme em Salvador, após uma manhã com registro de sol e pancadas de chuva. Ao longo da tarde, a tendência é de diminuição da nebulosidade, com períodos de sol.

À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens, favorecendo as celebrações da virada. As temperaturas seguem elevadas, variando entre 24°C e 32°C.

A previsão indica volume de chuva de até 3,1 mm, com 76% de chance de precipitação ao longo do dia. Os ventos sopram de leste, a cerca de 14 km/h. A umidade do ar permanece alta, entre 66% e 94%.