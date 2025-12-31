Acesse sua conta
Homem é atacado por jacaré durante mergulho em rio da Bahia

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço e já recebeu alta hospitalar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:46

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atacado por um jacaré enquanto mergulhava no Rio São Francisco, no município de Sento Sé, no norte da Bahia. O caso ocorreu no domingo (28), durante um momento de lazer com amigos. Apesar da gravidade do ataque, a vítima foi socorrida e já recebeu alta médica.

De acordo com informações da TV São Francisco, , o homem foi surpreendido por um jacaré-de-papo-amarelo em um trecho do rio onde a presença do animal, assim como de capivaras, é considerada comum. O ataque aconteceu enquanto ele estava dentro da água.

A vítima sofreu ferimentos na região da cabeça e do pescoço e foi retirada do rio com a ajuda de amigos. A Brigada Força e Resgate, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que há a possibilidade de existir uma ninhada de jacarés na área, o que pode ter motivado o comportamento agressivo do animal.

Biólogos explicam que jacarés não costumam atacar seres humanos, já que pessoas não fazem parte da dieta da espécie. No entanto, o animal é territorial e pode reagir de forma defensiva, especialmente quando se sente ameaçado ou quando há filhotes por perto.

