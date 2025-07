LEIS DE TRÂNSITO

A que distância do meio-fio você deve estacionar para evitar multa?

Entenda por que a distância do meio-fio é tão importante no trânsito

Estacionar longe do meio-fio é uma prática comum entre motoristas desatentos, mas que pode gerar sérias consequências segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). >

Quando o afastamento entre a roda e o meio-fio ultrapassa 50 centímetros, o condutor comete uma infração leve, passível de multa no valor de R$ 88,38, além da possibilidade de ter o veículo removido pela autoridade de trânsito. >

Esse tipo de infração, apesar de parecer trivial, compromete o uso racional do espaço urbano e coloca em risco tanto a fluidez do tráfego quanto a segurança de pedestres. >

Em vias movimentadas, um veículo mal estacionado pode obstruir parcialmente a pista, dificultar a passagem de ônibus ou veículos de emergência e ainda aumentar a probabilidade de acidentes. Por isso, é fundamental que motoristas compreendam a importância dessa regra e a observem com rigor.>

Riscos e prejuízos à mobilidade

O afastamento excessivo do meio-fio pode causar sérios transtornos à mobilidade urbana. Em ruas estreitas, por exemplo, um carro que ultrapassa o limite permitido pode reduzir o espaço disponível para os demais veículos, levando a congestionamentos, manobras arriscadas ou até colisões. >

Além dos veículos, os pedestres também são afetados. Pessoas com carrinhos de bebê, cadeirantes ou idosos muitas vezes precisam desviar para a rua quando encontram um carro mal posicionado. >

Como a lei trata o estacionamento afastado

De acordo com o CTB, o motorista que estaciona o carro entre 50 centímetros e 1 metro de distância do meio-fio comete uma infração classificada como leve. >

A punição inclui a aplicação de multa e o acréscimo de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o veículo pode ser guinchado, especialmente em situações em que sua permanência cause risco ou prejuízo à fluidez do trânsito.>

Os agentes de trânsito são treinados para identificar esse tipo de irregularidade e aplicar as medidas cabíveis. Eles podem utilizar instrumentos de medição ou mesmo a observação visual para comprovar o distanciamento inadequado. >

Em seguida, lavram o auto de infração e, se necessário, solicitam a remoção do automóvel. Isso mostra que, embora leve, a infração é levada a sério pelas autoridades.>

Danos indiretos para o motorista

Muitos condutores não se dão conta dos transtornos que um estacionamento incorreto pode causar a si mesmos. Além da multa e dos pontos na CNH, há a perda de tempo envolvida na recuperação do veículo, que só é liberado mediante pagamento das taxas de remoção e estadia no pátio.>

Para quem depende do carro para trabalhar, como motoristas de aplicativo ou entregadores, a penalidade pode gerar prejuízos financeiros ainda maiores.>

Outra consequência menos percebida, mas igualmente importante, é o aumento da percepção de imprudência do motorista perante os órgãos de trânsito. >

Em situações de reincidência, a soma das infrações pode contribuir para um histórico negativo, dificultando renovações de habilitação ou gerando problemas em processos de seguro. Assim, respeitar o limite do meio-fio é uma forma de preservar a própria reputação como condutor.>

Dicas para evitar esse tipo de infração

Para manter o carro corretamente alinhado ao meio-fio, é importante fazer manobras com calma e atenção. Se possível, utilize pontos de referência no retrovisor ou conte com sensores de estacionamento. >