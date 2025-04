PARCIAL DO PAREDÃO

Enquete BBB 25: Brother dispara na frente para ser eliminado

Parcial da votação mostra participante com mais de 58% dos votos para sair

O modo turbo segue ativado nesta reta final do BBB 25 e mais uma eliminação será realizada nesta terça (8). Com uma votação massiva na Enquete BBB 25 do CORREIO, a parcial mostra um dos brothers disparado na frente. O Paredão está sendo disputado entre Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada. >

De acordo com o resultado apurado às 18h50 desta terça (8), pouco mais de três horas antes do programa ao vivo, João Gabriel lidera com folga a votação popular com 58.14%% dos votos, somando 11.727 votos na parcial. Já Diego Hypolito aparece com 32.92% (6,639 votos) e Vitória Strada com 8.94% (1,804 votos).>