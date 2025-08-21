ENQUETE: Quem deve ganhar o ‘Chef de Alto Nível’, Arika, Luiz ou Allan?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:30
A grande final do “Chef de Alto Nível” acontece nesta quinta-feira (21), prometendo muita emoção e pratos de alto nível. O programa vai ao ar logo após o capítulo de “Vale Tudo”, com Ana Maria Braga e os jurados Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto ao vivo para anunciar o vencedor da primeira temporada.
Finalistas do Chef de Alto Nível
Os três finalistas são Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede. Mamede representa o grupo de cozinheiros da internet, enquanto Arika e Lira fazem parte do time de profissionais. Nenhum participante do grupo de cozinheiros amadores chegou à final, mostrando a disputa acirrada entre os candidatos mais experientes.
Na prova decisiva, cada finalista terá 90 minutos para preparar três pratos, cada um em uma cozinha da torre do programa. Na Cozinha do Porão, os chefs precisarão criar a entrada do menu de três tempos, tentando conquistar o painel de jurados e garantir a vitória.