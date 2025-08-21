VOTE E ESCOLHA

ENQUETE: Quem deve ganhar o ‘Chef de Alto Nível’, Arika, Luiz ou Allan?

Chefs disputam a vitória na final do "Chef de Alto Nível"

Heider Sacramento

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:30

Arika, Luiz e Allan disputam a vitória na final do Chef de Alto Nível Crédito: Reprodução/TV Globo

A grande final do “Chef de Alto Nível” acontece nesta quinta-feira (21), prometendo muita emoção e pratos de alto nível. O programa vai ao ar logo após o capítulo de “Vale Tudo”, com Ana Maria Braga e os jurados Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto ao vivo para anunciar o vencedor da primeira temporada.

Os três finalistas são Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede. Mamede representa o grupo de cozinheiros da internet, enquanto Arika e Lira fazem parte do time de profissionais. Nenhum participante do grupo de cozinheiros amadores chegou à final, mostrando a disputa acirrada entre os candidatos mais experientes.

VOTE! Escolha quem você quer que vença a primeira temporada do reality: