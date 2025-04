JORNALISTA FAMOSO

Ex-apresentador da Globo se assume bissexual e termina casamento, diz colunista

Colunista detalhou acontecimentos e deu forte indireta sobre quem seria o jornalista

Um renomado jornalista que foi apresentador da TV Globo estaria vivendo uma fase de transformação pessoal profunda, após aceitar sua sexualidade. De acordo com o colunista Matheus Baldi, do portal IstoÉ, o ex-âncora assumiu ser bissexual para família há um ano e se separou da esposa para viver coisas novas. >

Em vídeo postado pelo colunista, uma forte indireta é disparada na narração que termina com “Jornal Hoje”. Os internautas logo associaram as informações a Evaristo Costa, jornalista que apresentou o noticiário da tarde na Globo entre 2004 e 2017. A separação informada seria, então, entre Evaristo e Amália Candido Stringhini, com quem o jornalista tem duas filhas - Francesca e Antonella.>

A associação também foi feita já que Matheus Baldi relata no vídeo que o ex-âncora em questão se mudou com a família para fora do Brasil. Evaristo deixou a Globo em 2017 e foi morar na Inglaterra com as esposas e filhos.>