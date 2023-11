Ludmilla acusa Thiago Gagliasso de racismo: 'Um dos piores que já sofri'

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para relatar ataques racistas que vem sofrendo recentemente. Em publicação feita no Instagram nesta quinta-feira, 23, a cantora falou de um político que, de acordo com ela, teria sido racista em mais de uma ocasião.



Como anunciado pela cantora, Ludmilla será homenageada com a medalha Tiradentes, a mais alta condecoração do estado de Rio de Janeiro. Durante a votação, alguns deputados votaram contra a honraria.