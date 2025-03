FOFURAS

Lore Improta brinca e diz que vai proibir Liz de conviver com gêmeas de Ivete; entenda

Para quem não sabe, Liz é apaixonada por 'Tia Veveta'

Lore Improta brincou e disse que vai proibir a amizade da sua filha, Liz, de 2 anos, com as gêmas de Ivete Sangalo, Marina e Helena, de 7.>

“Eu tô pensando que nunca mais vou levar a Liz em nenhum aniversário das filhas de Ivete. Não vou. Porque meu amor… Ano passado foi das Esquiletes. Liz apaixonou nas Esquiletes. Agora que foi do Stitch e do Sonic, ela só quer deles. Eu tô vendo aqui uma pantufa do Sonic ali na minha cara, vou ter que levar. Ivete, minha querida, não tenho condições, pelo amor de Deus! Ela ainda ama Esquiletes também, é o amor que só vai somando os personagens”, brincou a dançarina, que quase perde o voo comprando um Stitch para a sua pequena.>