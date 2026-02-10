Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Duda Wilken, influenciadora apontada como novo affair de Rayssa Leal

Postagens enigmáticas fizeram a web apostar em um possível relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:44

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Será que o coração da fadinha do skate tem dona? Nos últimos dias, Rayssa Leal virou assunto quente nas redes sociais após internautas levantarem rumores de que a skatista estaria vivendo um romance com a influenciadora Duda Wilken. E, como toda boa história da internet, os indícios vieram em forma de posts misteriosos, flores e muito “ship”.

Tudo começou quando fãs perceberam que Rayssa e Duda publicaram fotos de um mesmo buquê de rosas em seus perfis, com um intervalo de cerca de dois dias. O detalhe não passou despercebido e foi o suficiente para acender o alerta da web. Para completar, as duas também republicaram um vídeo no TikTok feito por fãs que sugeria um clima de romance entre elas.

Leia mais

Imagem - Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Imagem - O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

No registro, Rayssa e Duda aparecem sentadas lado a lado, assistindo a uma competição esportiva, embaladas por uma trilha sonora romântica. Pronto. Bastou isso para que os comentários começassem e a internet entrasse em modo detetive.

Mas afinal, quem é Duda Wilken? A influenciadora soma quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e faz sucesso com conteúdos de lifestyle, rotina e vídeos no estilo “arrume-se comigo”. Aos 21 anos, ela é três anos mais velha que Rayssa e também é conhecida por ser prima da cantora e influenciadora Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss, participante do BBB 26.

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal estaria namorando influenciadora Duda Wilken, segundo rumores da web por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reproduçaõ
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
1 de 14
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Aos 18 anos, Rayssa Leal é apontada como namorada de influenciadora

Rayssa Leal no gelo? Skatista vive experiência inédita na Itália

Rayssa Leal relata perrengues para tirar 1ª CNH e brinca: 'Achei que fazer 18 anos era só tirar o capacete'

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Look com fenda de mulherão, famosos e muito luxo: todos os detalhes da festa de 18 anos de Rayssa Leal

Apesar de toda a movimentação online, nenhuma das duas confirmou oficialmente o suposto relacionamento até o momento. Ainda assim, os fãs seguem atentos e apostando que os sinais nas redes sociais sejam apenas um “aquecimento” para um possível anúncio.

Enquanto isso, a torcida corre solta. No X (antigo Twitter), internautas comemoraram a possibilidade do casal e defenderam a felicidade da skatista. “A fadinha merece ser feliz, dentro e fora das pistas”, escreveu um usuário. Outros se mostraram surpresos com o crescimento e amadurecimento da atleta que conquistou o Brasil ainda criança.

Leia mais

Imagem - Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Imagem - Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Tags:

Romance Affair Rayssa Leal Duda Wilken

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior