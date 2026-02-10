ROMANCE NO AR?

Quem é Duda Wilken, influenciadora apontada como novo affair de Rayssa Leal

Postagens enigmáticas fizeram a web apostar em um possível relacionamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:44

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Será que o coração da fadinha do skate tem dona? Nos últimos dias, Rayssa Leal virou assunto quente nas redes sociais após internautas levantarem rumores de que a skatista estaria vivendo um romance com a influenciadora Duda Wilken. E, como toda boa história da internet, os indícios vieram em forma de posts misteriosos, flores e muito “ship”.

Tudo começou quando fãs perceberam que Rayssa e Duda publicaram fotos de um mesmo buquê de rosas em seus perfis, com um intervalo de cerca de dois dias. O detalhe não passou despercebido e foi o suficiente para acender o alerta da web. Para completar, as duas também republicaram um vídeo no TikTok feito por fãs que sugeria um clima de romance entre elas.

No registro, Rayssa e Duda aparecem sentadas lado a lado, assistindo a uma competição esportiva, embaladas por uma trilha sonora romântica. Pronto. Bastou isso para que os comentários começassem e a internet entrasse em modo detetive.

Mas afinal, quem é Duda Wilken? A influenciadora soma quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e faz sucesso com conteúdos de lifestyle, rotina e vídeos no estilo “arrume-se comigo”. Aos 21 anos, ela é três anos mais velha que Rayssa e também é conhecida por ser prima da cantora e influenciadora Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss, participante do BBB 26.

Apesar de toda a movimentação online, nenhuma das duas confirmou oficialmente o suposto relacionamento até o momento. Ainda assim, os fãs seguem atentos e apostando que os sinais nas redes sociais sejam apenas um “aquecimento” para um possível anúncio.