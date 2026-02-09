Acesse sua conta
Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Influenciadora conta que mudou sua relação com a comida após a cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:05

Thais Carla Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem vê Thais Carla hoje, celebrando uma nova fase da vida, talvez não imagine os desafios enfrentados longe dos holofotes. Aos 34 anos, a dançarina e influenciadora decidiu passar por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, desde então, eliminou mais de 80 quilos. Atualmente, ela pesa cerca de 115 kg. Mas o caminho até aqui, como ela mesma faz questão de dizer, não foi nada fácil.

Em entrevista à Quem, Thais contou que o pós-operatório exigiu uma mudança radical de hábitos, especialmente na relação com a alimentação. "Eu sempre comi muito rápido. Depois da cirurgia, tive que aprender a comer devagar, a sentir o sabor da comida", relata. O aprendizado, porém, veio acompanhado de sustos. "Quando tive meu primeiro engasgo, foi desesperador. Meu Deus, foi péssimo. Horrível mesmo", lembra.

Conhecida do grande público desde que venceu o quadro Se vira nos 30, no Domingão do Faustão, em 2009, Thais construiu uma trajetória que passou pela dança, inclusive como bailarina de Anitta, até se consolidar como influenciadora digital, hoje seguida por cerca de 4 milhões de pessoas no Instagram. Recentemente, ela também estreou nos palcos como protagonista do musical Hairspray, dando vida à icônica Tracy Turnblad.

Na época da cirurgia, Thais optou pela técnica de bypass gástrico, que reduz o tamanho do estômago e altera parte do intestino, limitando tanto a quantidade quanto a absorção dos alimentos. O impacto na rotina foi imediato. "Primeiro, é só líquido. Depois, vem o pastoso. Agora, estou começando a mastigar algumas coisas, bem aos poucos. Uma torradinha, frutas, carne bem molinha. Tudo precisa ser muito cuidadoso, porque o corpo ainda está se adaptando", explica.

Apesar das dificuldades, a influenciadora não se arrepende da decisão. Para ela, o procedimento veio no momento certo. "Não digo que a cirurgia salvou a minha vida, mas foi uma escolha consciente, feita na hora certa. Cada pessoa tem o seu tempo", reflete.

