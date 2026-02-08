NOVELA DAS 6

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 16:00

Êta Mundo Melhor!: Candinho descobre que pode perder Samir Crédito: Reprodução/TV Globo

A próxima semana de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e capítulos cheios de tensão. Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, ganha novos rumos com direito a fuga para o Rio de Janeiro, prisão injusta e segredos vindo à tona.



Tudo começa quando Candinho, ao lado de Dita, Samir e Joaquim, decide deixar a cidade às pressas para escapar das investidas de Zulma. Desconfiada, a vilã não perde tempo: denuncia Candinho à polícia e passa a caçá-lo com a ajuda de um delegado, certa de que o grupo está no Rio.

Enquanto isso, conflitos paralelos movimentam a história. Estela entra em choque com a Baronesa/Sandra, Túlio passa a questionar seu casamento e Celso se envolve em negociações que mudam o controle da fábrica. Já Cunegundes vive um verdadeiro vexame com a estreia fracassada de seu musical, que não vende um único ingresso.

No Rio de Janeiro, a tensão aumenta quando Zulma finalmente descobre o paradeiro de Candinho e Dita. A perseguição termina de forma dramática: Dita é presa acusada de subtração de menor, e Samir acaba devolvido à Casa dos Anjos, para desespero de Candinho.



Como se não bastasse, Policarpo corre perigo ao cair nas mãos erradas, Zé dos Porcos enfrenta uma dura revelação sobre a paternidade, e segredos do passado começam a ser expostos ao vivo no rádio.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

No sábado, Candinho decide agir: convoca Araújo para tentar tirar Dita da cadeia e parte em busca de Policarpo, disposto a enfrentar quem for preciso. O embate com Sandra e Ernesto sela o clima de confronto que deve dominar os próximos capítulos.