Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Com escolhas estratégicas, o afinamento capilar pode valorizar o rosto

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:30

Modelagens certas ajudam a criar leveza, volume e um visual mais atual Crédito: Freepik

A partir dos 60 anos, o cabelo costuma perder densidade e brilho, exigindo novas soluções. Um corte de cabelo bem pensado pode suavizar feições, criar movimento e renovar o visual sem exigir grandes mudanças.

Entenda por que os fios afinam com o tempo e descubra cortes que ajudam a manter um visual moderno, prático e alinhado ao estilo pessoal.

Mais do que seguir modismos, a escolha do corte passa por conforto e identidade. E algumas opções clássicas seguem funcionando muito bem nessa fase da vida.

O que acontece com os fios ao longo dos anos

Com o avanço da idade, o ciclo de crescimento capilar desacelera e os fios tendem a ficar mais delicados. Isso faz com que áreas como a risca e o topo da cabeça fiquem mais evidentes.

O afinamento é um processo natural e comum após os 60. Por isso, o corte de cabelo se torna essencial para criar a sensação de volume e equilibrar o contorno do rosto.

Além disso, cuidados básicos ajudam a manter a aparência saudável. Produtos hidratantes e máscaras nutritivas contribuem para fios mais alinhados e com melhor textura.

Cortes com movimento natural

Cabelos muito retos e sem balanço podem acentuar traços cansados. Já cortes que favorecem ondas suaves ajudam a trazer leveza e um aspecto mais jovem ao visual.

Esse tipo de acabamento cria textura e funciona bem em fios finos. Ondulações leves, feitas com calor moderado ou valorizando o movimento natural, já fazem diferença.

O visual levemente desalinhado é um aliado. Ele transmite modernidade, disfarça o afinamento e deixa o resultado mais espontâneo.

Corte Pixie

O corte pixie segue como uma das escolhas mais práticas para mulheres acima dos 60. Ele combina funcionalidade com um ar sofisticado e atual.

Quando o comprimento é maior no topo e mais curto nas laterais, o cabelo ganha projeção e equilíbrio visual. Isso ajuda a alongar o rosto e suavizar os contornos.

O acabamento menos rígido também contribui para um efeito rejuvenescedor. Além disso, a manutenção diária costuma ser simples.

Bob em camadas

O bob em camadas permanece como uma opção versátil e elegante. As camadas criam profundidade e ajudam a dar a impressão de fios mais volumosos.

Esse corte pode ser adaptado a diferentes formatos de rosto, ajustando o comprimento e o caimento das mechas. Em cabelos finos, ele funciona como um truque visual.

Com franja lateral ou base levemente irregular, o bob em camadas ganha leveza e facilita a rotina de cuidados.