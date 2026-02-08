Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Com escolhas estratégicas, o afinamento capilar pode valorizar o rosto

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:30

Modelagens certas ajudam a criar leveza, volume e um visual mais atual
Modelagens certas ajudam a criar leveza, volume e um visual mais atual Crédito: Freepik

A partir dos 60 anos, o cabelo costuma perder densidade e brilho, exigindo novas soluções. Um corte de cabelo bem pensado pode suavizar feições, criar movimento e renovar o visual sem exigir grandes mudanças.

Entenda por que os fios afinam com o tempo e descubra cortes que ajudam a manter um visual moderno, prático e alinhado ao estilo pessoal.

Mais do que seguir modismos, a escolha do corte passa por conforto e identidade. E algumas opções clássicas seguem funcionando muito bem nessa fase da vida.

Tipos de cabelos

Cabelo crespo por Shutterstock
Cabelo com cachos por Shutterstock
Cabelo liso por Shutterstock
Tratamento para calvície por Shutterstock
1 de 4
Cabelo crespo por Shutterstock

O que acontece com os fios ao longo dos anos

Com o avanço da idade, o ciclo de crescimento capilar desacelera e os fios tendem a ficar mais delicados. Isso faz com que áreas como a risca e o topo da cabeça fiquem mais evidentes.

O afinamento é um processo natural e comum após os 60. Por isso, o corte de cabelo se torna essencial para criar a sensação de volume e equilibrar o contorno do rosto.

Além disso, cuidados básicos ajudam a manter a aparência saudável. Produtos hidratantes e máscaras nutritivas contribuem para fios mais alinhados e com melhor textura.

Cortes com movimento natural

Cabelos muito retos e sem balanço podem acentuar traços cansados. Já cortes que favorecem ondas suaves ajudam a trazer leveza e um aspecto mais jovem ao visual.

Esse tipo de acabamento cria textura e funciona bem em fios finos. Ondulações leves, feitas com calor moderado ou valorizando o movimento natural, já fazem diferença.

O visual levemente desalinhado é um aliado. Ele transmite modernidade, disfarça o afinamento e deixa o resultado mais espontâneo.

Corte Pixie

O corte pixie segue como uma das escolhas mais práticas para mulheres acima dos 60. Ele combina funcionalidade com um ar sofisticado e atual.

Quando o comprimento é maior no topo e mais curto nas laterais, o cabelo ganha projeção e equilíbrio visual. Isso ajuda a alongar o rosto e suavizar os contornos.

O acabamento menos rígido também contribui para um efeito rejuvenescedor. Além disso, a manutenção diária costuma ser simples.

Bob em camadas

O bob em camadas permanece como uma opção versátil e elegante. As camadas criam profundidade e ajudam a dar a impressão de fios mais volumosos.

Esse corte pode ser adaptado a diferentes formatos de rosto, ajustando o comprimento e o caimento das mechas. Em cabelos finos, ele funciona como um truque visual.

Com franja lateral ou base levemente irregular, o bob em camadas ganha leveza e facilita a rotina de cuidados.

Escolher um bom corte de cabelo influencia mais do que a aparência. Depois dos 60, apostar em naturalidade e movimento pode transformar não só o visual, mas também a autoestima.

Mais recentes

Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)
Imagem - ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens