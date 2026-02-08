Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:30
A partir dos 60 anos, o cabelo costuma perder densidade e brilho, exigindo novas soluções. Um corte de cabelo bem pensado pode suavizar feições, criar movimento e renovar o visual sem exigir grandes mudanças.
Entenda por que os fios afinam com o tempo e descubra cortes que ajudam a manter um visual moderno, prático e alinhado ao estilo pessoal.
Mais do que seguir modismos, a escolha do corte passa por conforto e identidade. E algumas opções clássicas seguem funcionando muito bem nessa fase da vida.
Tipos de cabelos
Com o avanço da idade, o ciclo de crescimento capilar desacelera e os fios tendem a ficar mais delicados. Isso faz com que áreas como a risca e o topo da cabeça fiquem mais evidentes.
O afinamento é um processo natural e comum após os 60. Por isso, o corte de cabelo se torna essencial para criar a sensação de volume e equilibrar o contorno do rosto.
Além disso, cuidados básicos ajudam a manter a aparência saudável. Produtos hidratantes e máscaras nutritivas contribuem para fios mais alinhados e com melhor textura.
Cabelos muito retos e sem balanço podem acentuar traços cansados. Já cortes que favorecem ondas suaves ajudam a trazer leveza e um aspecto mais jovem ao visual.
Esse tipo de acabamento cria textura e funciona bem em fios finos. Ondulações leves, feitas com calor moderado ou valorizando o movimento natural, já fazem diferença.
O visual levemente desalinhado é um aliado. Ele transmite modernidade, disfarça o afinamento e deixa o resultado mais espontâneo.
O corte pixie segue como uma das escolhas mais práticas para mulheres acima dos 60. Ele combina funcionalidade com um ar sofisticado e atual.
Quando o comprimento é maior no topo e mais curto nas laterais, o cabelo ganha projeção e equilíbrio visual. Isso ajuda a alongar o rosto e suavizar os contornos.
O acabamento menos rígido também contribui para um efeito rejuvenescedor. Além disso, a manutenção diária costuma ser simples.
O bob em camadas permanece como uma opção versátil e elegante. As camadas criam profundidade e ajudam a dar a impressão de fios mais volumosos.
Esse corte pode ser adaptado a diferentes formatos de rosto, ajustando o comprimento e o caimento das mechas. Em cabelos finos, ele funciona como um truque visual.
Com franja lateral ou base levemente irregular, o bob em camadas ganha leveza e facilita a rotina de cuidados.
Escolher um bom corte de cabelo influencia mais do que a aparência. Depois dos 60, apostar em naturalidade e movimento pode transformar não só o visual, mas também a autoestima.