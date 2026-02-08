MODA

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Clássico da década de 1990 reaparece com leitura atual e elegante

Agência Correio

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 16:30

Minimalismo e contraste colocam o salto bicolor novamente em evidência Crédito: Reprodução/Youtube

A moda continua olhando para trás em busca de referências sólidas, e um velho conhecido volta ao radar. Os sapatos de salto bicolor, sucesso nos anos 90, reaparecem como peça-chave do momento.

Com estética limpa e combinação fácil, os modelos em preto e branco se destacam por atravessar o tempo sem perder força, dialogando com o desejo por escolhas mais conscientes e duráveis. Ao evitar exageros e apostar em contraste equilibrado, o salto bicolor retorna como símbolo de elegância discreta e funcional para o cotidiano.

A herança dos anos 90 revisitada

Embora muitas vezes lembrada pelo visual casual, a moda dos anos 90 também construiu uma imagem sofisticada. O período valorizava peças bem estruturadas e soluções simples, porém marcantes.

Os sapatos bicolores surgiram como reflexo dessa proposta. A combinação de cores criava impacto visual imediato, sem comprometer a sobriedade exigida por produções mais refinadas.

Esse legado reaparece agora com força renovada. O retorno evidencia como certos elementos atravessam décadas e continuam relevantes em diferentes contextos.

Ajustes sutis para um visual atual

As releituras atuais dos sapatos bicolores apostam em pequenas mudanças que fazem diferença. O desenho mais alongado do bico confere modernidade e leveza à silhueta.

Os saltos aparecem mais delicados, enquanto materiais e acabamentos ganham atenção especial. Esses detalhes ajudam a atualizar a peça sem descaracterizar seu visual original.

O contraste entre cores segue essencial, reforçando a identidade clássica do modelo e sua adaptação natural às tendências contemporâneas.

Por que eles voltaram a chamar atenção

A popularidade renovada do salto bicolor está ligada à sua versatilidade. Ele complementa produções mais elaboradas, mas também funciona em looks simples, elevando o resultado final.

Em combinações com alfaiataria, transmite sofisticação imediata. Já com peças básicas, cria um ponto de interesse visual que transforma o conjunto sem esforço.