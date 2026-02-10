FAMOSOS

Rafa Brites revela diagnóstico e fala sobre dores intensas: 'Parece que pesa 100 kg'

Apresentadora sente dores constantes e explica que o problema vai muito além da estética

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:25

Rafa Brites revela diagnóstico de lipedema Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rafa Brites decidiu abrir o jogo com os seguidores e falar sobre um tema que, até pouco tempo atrás, fazia parte apenas da sua vida privada. Nesta segunda-feira (9), a apresentadora revelou que foi diagnosticada com lipedema, uma condição vascular crônica que provoca acúmulo irregular de gordura, principalmente nas pernas, e que costuma vir acompanhada de dor e sensibilidade.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Rafa contou que recebeu o diagnóstico no fim do ano passado, após passar por uma consulta com um especialista. Mesmo tendo um corpo magro, ela foi surpreendida ao ouvir do médico que apresentava sinais claros da doença, algo que muita gente ainda associa apenas ao sobrepeso.

A apresentadora aproveitou o momento para mostrar como o lipedema aparece no dia a dia. Segundo ela, marcas na pele, inchaço localizado e hematomas sem explicação fazem parte da rotina. Ao exibir as marcas deixadas por uma bermuda larga, Rafa explicou que acorda frequentemente dolorida e cheia de roxos, mesmo sem lembrar de qualquer batida.

O desconforto, aliás, vai além do visual. Rafa descreveu a sensação como um peso extremo nas pernas, comparando a dor a carregar algo muito maior do que o próprio corpo. Um incômodo constante que impacta diretamente a qualidade de vida.

Casada com Felipe Andreoli, ela também fez questão de esclarecer um ponto importante: o lipedema não afeta o corpo inteiro. Rafa explicou que o problema é localizado, principalmente nas pernas, diferentemente da retenção de líquido comum, que costuma se espalhar por outras regiões.