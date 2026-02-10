LUTO

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Família confirmou a morte do artista que ganhou destaque no cinema infantil nos anos 2000; causa ainda não foi divulgada oficialmente



K Fernanda Varela

Kamila Macedo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:32

Blake Garrett Crédito: Reprodução

Morreu aos 33 anos o ex-ator mirim Blake Garrett, aos 33 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família ao site TMZ. Conhecido pelo papel no filme Zoando na Escola, lançado em 2006, ele estava afastado dos holofotes há alguns anos. A causa da morte não foi informada.

Segundo relato da mãe, Carol Garrett, Blake procurou atendimento médico na semana anterior após sentir dores intensas. No hospital, teria recebido diagnóstico de herpes zoster. A família acredita que ele pode ter se automedicado para aliviar o desconforto provocado pela infecção e trabalha com a hipótese de um acidente, mas aguarda a confirmação oficial das autoridades.

Blake Garrett 1 de 5

Blake Garrett ganhou notoriedade ainda criança, no início dos anos 2000, e ficou marcado pela participação em produções voltadas ao público jovem. Em Zoando na Escola, integrou o elenco do longa que acompanha a história de um estudante recém-chegado que aceita um desafio imposto por um valentão. O filme chegou a ser premiado com o troféu de Melhor Elenco no Young Artist Award.

Natural de Austin, no Texas, Blake começou a atuar em peças de teatro locais. Antes da projeção no cinema, também participou de uma adaptação teatral da série infantil Barney e Seus Amigos.