Pare de fritar o bacon: o truque para ele ficar mais saboroso e crocante usando um utensílio de cozinha

Alternativa para o preparo do bacon é assar o alimento, preservando assim seu aroma e sabor original, bem como a tão desejada crocância

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:00

É importante se lembrar que o bacon, nada mais é, do que carne de porco. Ou seja, os riscos de ingerir esse alimento malpassado ainda existem, como sérias intoxicações alimentares Crédito: Freepik

Muitas pessoas acreditam que a melhor forma de preparar o bacon é fritando o alimento na frigideira, banhado a óleo. Na verdade, essa concepção está mais errada do que certa, pois assim se queima a gordura rapidamente e faz o alimento perder sua cor rosada.

Desse jeito, também se compromete o sabor original do bacon e as pontas tendem a enrolar bastante durante o processo. Caso preparada assim, a carne cozinha de forma totalmente desproporcional e perde sua aparência saborosa.

Quais são as vantagens de assar o bacon

Trocar a forma de preparo e levar as fatias para o forno em vez da frigideira concede à experiência gastronômica um ar totalmente novo, além de preservar o aroma natural de defumação da carne.

Essa alternativa faz com que o alimento continue com uma crocância mais agradável, com a vantagem de não exigir grandes esforços ou uma verdadeira bagunça na cozinha.

Caso prefira, você pode cobrir o fundo da assadeira com papel-alumínio para facilitar a higienização posterior.

Fazendo dessa forma, a gordura não vai se espalhar ao derreter, e a organização da cozinha se torna muito menos demorada após o preparo.

Em qual temperatura se deve assar o bacon

O resultado final que você terá no paladar varia indiscutivelmente de acordo com a temperatura exata que você utilizar no processo de cozimento. Assando a 190 °C, a carne permanece macia e derrete na boca durante o consumo.

Já para aqueles que preferem algo mais firme e crocante, a dica é utilizar a temperatura de 220 °C. Para quem aprecia o meio termo, assar o bacon a 200 °C vai garantir o equilíbrio esperado entre resistência e maciez.

Por quanto tempo assar o bacon

O mais comum é que o primeiro lado das fatias requeira em média quinze minutos para dourar bem e chegar ao ponto certo. Após isso, é preciso virar cada pedaço com cuidado para finalizar o outro lado por mais tempo.

Caso a temperatura esteja configurada para o seu máximo de potência, é necessário checar o progresso pelo menos a cada cinco minutos. Cozinhando assim, você garante que a textura desejada seja alcançada sem queimar a carne.

Nunca deixe o bacon malpassado

É importante lembrar que o bacon nada mais é do que carne de porco. Ou seja, os riscos de ingerir esse alimento malpassado ainda existem, como sérias intoxicações alimentares.

Salmonella, Listeria e outras bactérias podem estar presentes em produtos que não atingiram o calor ideal.