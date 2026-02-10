Acesse sua conta
8 quartos, casa de hóspedes, vista panorâmica e mais de 650 m²: como é a mansão de Bad Bunny em Los Angeles, avaliada em R$ 42 milhões

Cantor mantém propriedades de alto padrão nos Estados Unidos e em Porto Rico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:00

Bad Bunny tem mansão em Los Angeles
Bad Bunny tem mansão em Los Angeles Crédito: Divulgação/Zillow

Bad Bunny não coleciona apenas recordes na música. Em meio à fase mais bem-sucedida da carreira, que inclui prêmios internacionais e uma apresentação de destaque no Super Bowl, o artista também construiu um portfólio de imóveis de alto padrão, distribuídos entre Porto Rico, onde nasceu, e Estados Unidos.

Uma de suas propriedades mais conhecidas fica em Los Angeles, nas colinas de Hollywood. Construída em 2005, a casa foi negociada pela última vez em 2015, por cerca de 8,2 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 42 milhões. Antes de ser adquirida pelo cantor, a mansão pertenceu a Ali Jassim, ex-sócio do Sheikh Mansour, bilionário árabe e proprietário do Manchester City.

Mansão de Bad Bunny em Los Angeles

Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Zillow/Divulgação
1 de 20
Mansão de Bad Bunny em Los Angeles por Divulgação

Apesar do alto valor, o imóvel chama atenção pela discrição. Protegida por um grande muro, a residência ocupa um terreno amplo e conta com garagem para até seis carros, além de uma casa de hóspedes de dois andares anexa à área externa. A construção principal tem cinco quartos, e, somados aos ambientes auxiliares, o conjunto reúne oito quartos, sete banheiros e mais de 650 metros quadrados de área construída.

Os espaços internos privilegiam conforto e funcionalidade. A mansão abriga diversas salas de estar, cozinha com ilha central e ambientes integrados pensados tanto para o lazer quanto para o dia a dia. A suíte principal inclui um closet amplo, área de estar reservada e varanda privativa, reforçando o caráter exclusivo do espaço.

Além dessa residência, Bad Bunny também adquiriu outra casa em Los Angeles, localizada em uma região conhecida por atrair celebridades. Menor e mais reservada, a propriedade aposta em uma estética minimalista e integração com a paisagem. Construída em um único pavimento, tem três quartos, garagem para dois carros e uma piscina posicionada na encosta, com vista panorâmica da cidade.

Mesmo com os endereços milionários nos Estados Unidos, é em Porto Rico que o cantor mantém sua ligação mais afetiva. Em San Juan, capital da ilha, Bad Bunny possui uma casa avaliada em cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 6,2 milhões. Mais do que um símbolo de luxo, o imóvel representa o retorno às origens e a proximidade com a família. Em entrevistas, o artista já afirmou que, apesar do sucesso global, nenhum lugar se compara à sua terra natal.

