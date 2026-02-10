CASAS DOS FAMOSOS

8 quartos, casa de hóspedes, vista panorâmica e mais de 650 m²: como é a mansão de Bad Bunny em Los Angeles, avaliada em R$ 42 milhões

Cantor mantém propriedades de alto padrão nos Estados Unidos e em Porto Rico

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:00

Bad Bunny tem mansão em Los Angeles Crédito: Divulgação/Zillow

Bad Bunny não coleciona apenas recordes na música. Em meio à fase mais bem-sucedida da carreira, que inclui prêmios internacionais e uma apresentação de destaque no Super Bowl, o artista também construiu um portfólio de imóveis de alto padrão, distribuídos entre Porto Rico, onde nasceu, e Estados Unidos.

Uma de suas propriedades mais conhecidas fica em Los Angeles, nas colinas de Hollywood. Construída em 2005, a casa foi negociada pela última vez em 2015, por cerca de 8,2 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 42 milhões. Antes de ser adquirida pelo cantor, a mansão pertenceu a Ali Jassim, ex-sócio do Sheikh Mansour, bilionário árabe e proprietário do Manchester City.

Mansão de Bad Bunny em Los Angeles 1 de 20

Apesar do alto valor, o imóvel chama atenção pela discrição. Protegida por um grande muro, a residência ocupa um terreno amplo e conta com garagem para até seis carros, além de uma casa de hóspedes de dois andares anexa à área externa. A construção principal tem cinco quartos, e, somados aos ambientes auxiliares, o conjunto reúne oito quartos, sete banheiros e mais de 650 metros quadrados de área construída.

Os espaços internos privilegiam conforto e funcionalidade. A mansão abriga diversas salas de estar, cozinha com ilha central e ambientes integrados pensados tanto para o lazer quanto para o dia a dia. A suíte principal inclui um closet amplo, área de estar reservada e varanda privativa, reforçando o caráter exclusivo do espaço.

Além dessa residência, Bad Bunny também adquiriu outra casa em Los Angeles, localizada em uma região conhecida por atrair celebridades. Menor e mais reservada, a propriedade aposta em uma estética minimalista e integração com a paisagem. Construída em um único pavimento, tem três quartos, garagem para dois carros e uma piscina posicionada na encosta, com vista panorâmica da cidade.