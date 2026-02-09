A função evolutiva das sobrancelhas e o risco de tirar o excesso de pelos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:00
Presentes em todos os rostos humanos, as sobrancelhas passam despercebidas no cotidiano. Ainda assim, elas desempenham uma função essencial para a forma como nos comunicamos.
Segundo a revista Superinteressante, mais do que bloquear suor e chuva, esse traço ajudou a construir relações sociais. A expressividade facial foi decisiva para a evolução da espécie.
Com movimentos quase imperceptíveis, as sobrancelhas participam da leitura emocional e ajudam a transformar rostos em mensagens visuais.
Cuidados com a sobrancelha
As sobrancelhas acompanham a fala de maneira automática. Seus movimentos ampliam o sentido das palavras e ajudam a enfatizar reações emocionais.
Essa coordenação entre rosto e voz torna a comunicação mais eficiente. Pequenas alterações na testa podem mudar completamente a interpretação de uma frase.
Mesmo sem palavras, essas expressões transmitem informações importantes, facilitando interações rápidas e intuitivas entre indivíduos.
Demonstrar emoções sempre foi uma estratégia de sobrevivência. A leitura facial permitiu identificar intenções e antecipar comportamentos em situações de risco.
Ao reconhecer medo, confiança ou hostilidade, os humanos conseguiram evitar confrontos e fortalecer alianças. Isso aumentou a coesão dos grupos.
Esse processo consolidou a comunicação não verbal como um elemento central da adaptação social ao longo da história humana.
As sobrancelhas ajudam a definir a identidade facial. Elas funcionam como molduras que facilitam o reconhecimento de pessoas em diferentes contextos.
Além disso, variações hormonais influenciam sua espessura e formato, contribuindo para diferenças visuais entre homens e mulheres.
Essa expressividade não é exclusiva dos humanos. Animais domesticados, como cães, desenvolveram traços faciais que ampliam a interação com pessoas.
No passado, testas mais salientes eram comuns entre espécies humanas extintas. Esse formato transmitia imponência e funcionava como sinal de poder.
Com o passar do tempo, a anatomia mudou. O rosto humano ficou mais plano, enquanto a testa ganhou flexibilidade e capacidade expressiva.
Essa transformação favoreceu relações sociais mais complexas, nas quais a empatia e a comunicação sutil passaram a ter maior valor.