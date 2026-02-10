ASTROLOGIA

Universo anuncia clareza e ajustes decisivos para Libra, Gêmeos e mais 2 signos nesta terça (10 de fevereiro)

Signos passam por fase de transparência nas relações; saiba como fortalecer seu vínculo

O amor hoje pede mais verdade. Se você é de Libra, esqueça a conversa fiada; o que vai atrair ou manter alguém ao seu lado hoje é a sua profundidade intelectual e sabedoria. Para Gêmeos, o recado é ouvir a verdade do parceiro, por mais desconfortável que seja. É essa transparência que vai blindar o relacionamento contra crises futuras.



Em Aquário, o brilho do Sol continua forte, mas a Lua faz um alerta: saiba distinguir quem é parceiro de verdade de quem é apenas um conhecido de festa. Já para Câncer, o afeto se manifesta na organização da rotina a dois. Colocar "ordem na casa" com o par traz um conforto emocional que nenhum presente caro conseguiria substituir.

A Lua Minguante tem o poder de afastar o que é passageiro. Se um romance era apenas "teatro", ele tende a perder a força agora, e isso é um livramento. O que é real resiste ao silêncio e à introspecção. Valorize a lealdade e a companhia de quem respeita sua liberdade e seus momentos de recolhimento.

