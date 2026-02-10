Acesse sua conta
Universo anuncia clareza e ajustes decisivos para Libra, Gêmeos e mais 2 signos nesta terça (10 de fevereiro)

Signos passam por fase de transparência nas relações; saiba como fortalecer seu vínculo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:17

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje pede mais verdade. Se você é de Libra, esqueça a conversa fiada; o que vai atrair ou manter alguém ao seu lado hoje é a sua profundidade intelectual e sabedoria. Para Gêmeos, o recado é ouvir a verdade do parceiro, por mais desconfortável que seja. É essa transparência que vai blindar o relacionamento contra crises futuras.

Em Aquário, o brilho do Sol continua forte, mas a Lua faz um alerta: saiba distinguir quem é parceiro de verdade de quem é apenas um conhecido de festa. Já para Câncer, o afeto se manifesta na organização da rotina a dois. Colocar "ordem na casa" com o par traz um conforto emocional que nenhum presente caro conseguiria substituir.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

A Lua Minguante tem o poder de afastar o que é passageiro. Se um romance era apenas "teatro", ele tende a perder a força agora, e isso é um livramento. O que é real resiste ao silêncio e à introspecção. Valorize a lealdade e a companhia de quem respeita sua liberdade e seus momentos de recolhimento.

Aproveite o final da tarde para um diálogo franco. Não precisa de briga, apenas de clareza sobre os valores de cada um. Quando ambos sabem para onde a relação está caminhando, o caminho fica muito mais leve para ser trilhado.

