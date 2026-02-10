CURIOSIDADES

Merece atenção: aquecer água ou leite no micro-ondas pode colocar em risco quem meter a colher

O micro-ondas pode aquecer líquidos acima do ponto de ebulição sem formar bolhas, e uma simples mexida pode provocar uma fervura repentina

Agência Correio

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:00

Água no micro-ondas pode “explodir” sem aviso: entenda o risco e como evitar queimaduras Crédito: Foto: Banco de imagem

Aquecer água ou leite no micro-ondas parece só uma solução rápida para o dia a dia. Mas há um detalhe pouco lembrado nessa rotina: alguns líquidos podem esquentar sem dar sinais claros e, em segundos, transformar praticidade em queimadura.

A cena é comum: a xícara vai ao aparelho, o líquido sai “quieto” e, na hora de mexer com a colher ou colocar um sachê de chá, acontece o susto. Em casa, esse tipo de acidente costuma ser subestimado porque não parece perigoso.

Aquecer água e leite no microondas 1 de 7

O problema é que o micro-ondas pode criar condições específicas em que a água ou o leite aquecem de um jeito diferente do fogão.

Por que a água no micro-ondas pode virar um risco invisível

Quando a água ferve no fogão ou na chaleira, o processo costuma ser gradual e perceptível: bolhas, vapor e barulho avisam que a temperatura subiu.

No micro-ondas, a história pode ser outra. Em certos casos, a água alcança uma temperatura muito alta sem formar bolhas visíveis.

Isso acontece por um fenômeno chamado superaquecimento. A água parece calma, mas está instável. Basta um pequeno “gatilho” para a fervura se manifestar de uma vez: mexer com a colher, chacoalhar a caneca, encostar um sachê de chá ou até movimentar o recipiente.

O resultado pode ser uma espécie de “erupção” repentina, com risco de queimaduras nas mãos e no rosto.

O que aumenta as chances de superaquecimento

Alguns detalhes do cotidiano favorecem esse cenário:

Recipientes muito lisos por dentro, sem ranhuras

Água pura aquecida por tempo longo, sem pausas

Aquecimento direto em potência alta por muitos segundos

Pouca movimentação do líquido durante o processo

Nem sempre isso vai acontecer, mas é justamente por ser imprevisível que o cuidado vale a pena.

Leite no micro-ondas: o perigo costuma ser o calor desigual

Com o leite, o risco mais comum não é a “explosão” da mesma forma que a água, e sim o aquecimento desigual.

Como o líquido tem gordura, proteínas e açúcares, ele pode formar pontos muito quentes em algumas partes, mesmo quando a superfície parece só morna.

Isso preocupa especialmente em preparos para crianças. Uma mamadeira pode parecer segura ao toque, mas conter leite quente o bastante para machucar a boca e a garganta. É o tipo de acidente que acontece quando se confia apenas na sensação externa do frasco.

Além disso, aquecer demais pode piorar o sabor e reduzir nutrientes sensíveis ao calor, o que não costuma ser o objetivo de quem está apenas “tirando o gelado”.

Um sinal de alerta na hora de retirar a xícara

Se o líquido sair do micro-ondas muito “parado”, sem vapor aparente, não significa que está seguro. Ao contrário: em alguns casos, a água pode estar quente demais e só não mostrou sinais.

O melhor é retirar com cuidado, apoiar numa superfície firme e mexer com atenção, mantendo o rosto afastado.