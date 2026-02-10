Merece atenção: aquecer água ou leite no micro-ondas pode colocar em risco quem meter a colher

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:00
Aquecer água ou leite no micro-ondas parece só uma solução rápida para o dia a dia. Mas há um detalhe pouco lembrado nessa rotina: alguns líquidos podem esquentar sem dar sinais claros e, em segundos, transformar praticidade em queimadura.
A cena é comum: a xícara vai ao aparelho, o líquido sai “quieto” e, na hora de mexer com a colher ou colocar um sachê de chá, acontece o susto. Em casa, esse tipo de acidente costuma ser subestimado porque não parece perigoso.
Aquecer água e leite no microondas
O problema é que o micro-ondas pode criar condições específicas em que a água ou o leite aquecem de um jeito diferente do fogão.
Quando a água ferve no fogão ou na chaleira, o processo costuma ser gradual e perceptível: bolhas, vapor e barulho avisam que a temperatura subiu.
No micro-ondas, a história pode ser outra. Em certos casos, a água alcança uma temperatura muito alta sem formar bolhas visíveis.
Isso acontece por um fenômeno chamado superaquecimento. A água parece calma, mas está instável. Basta um pequeno “gatilho” para a fervura se manifestar de uma vez: mexer com a colher, chacoalhar a caneca, encostar um sachê de chá ou até movimentar o recipiente.
O resultado pode ser uma espécie de “erupção” repentina, com risco de queimaduras nas mãos e no rosto.
Alguns detalhes do cotidiano favorecem esse cenário:
Nem sempre isso vai acontecer, mas é justamente por ser imprevisível que o cuidado vale a pena.
Com o leite, o risco mais comum não é a “explosão” da mesma forma que a água, e sim o aquecimento desigual.
Como o líquido tem gordura, proteínas e açúcares, ele pode formar pontos muito quentes em algumas partes, mesmo quando a superfície parece só morna.
Isso preocupa especialmente em preparos para crianças. Uma mamadeira pode parecer segura ao toque, mas conter leite quente o bastante para machucar a boca e a garganta. É o tipo de acidente que acontece quando se confia apenas na sensação externa do frasco.
Além disso, aquecer demais pode piorar o sabor e reduzir nutrientes sensíveis ao calor, o que não costuma ser o objetivo de quem está apenas “tirando o gelado”.
Se o líquido sair do micro-ondas muito “parado”, sem vapor aparente, não significa que está seguro. Ao contrário: em alguns casos, a água pode estar quente demais e só não mostrou sinais.
O melhor é retirar com cuidado, apoiar numa superfície firme e mexer com atenção, mantendo o rosto afastado.
O micro-ondas continua sendo um aliado da cozinha, mas água e leite pedem uma regra extra: a pressa pode sair cara. Com pequenos ajustes, dá para manter a praticidade e reduzir o risco de acidentes domésticos, especialmente quando há crianças em casa.