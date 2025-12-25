Acesse sua conta
Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre na noite de Natal; veja comunicado

Dona Anita enfrentava problemas de saúde e faleceu na madrugada do dia 25

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:10

Dona Anita, mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone
Dona Anita, mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A madrugada do Natal foi marcada por tristeza para o cantor Bruno, da consagrada dupla sertaneja Bruno & Marrone. Faleceu aos 81 anos sua mãe, Ana Félix de Miranda, carinhosamente chamada de Dona Anita, após um período enfrentando complicações de saúde.

A informação foi confirmada nas primeiras horas desta quinta-feira (25) pela equipe do artista, por meio de um comunicado oficial enviado à imprensa. Dona Anita morreu em decorrência de Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA).

Segundo a assessoria, ela estava internada em um hospital em Goiânia e vinha lutando contra problemas de saúde há algum tempo. A família optou por uma despedida reservada.

"Com imenso pesar comunicamos o falecimento, aos 81 anos, de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno, dupla com Marrone. Ela faleceu na madrugada de hoje, 25, em decorrência de SARA. Dona Anita deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos. A família agradece todo o carinho e pede respeito neste momento de dor", diz o comunicado.

Muito querida pelos familiares, Dona Anita foi uma figura importante na vida do cantor. Bruno já havia enfrentado outra perda marcante em maio de 2022, quando perdeu o pai, Deusdedites de Miranda.

Até o momento, o artista não se manifestou publicamente nas redes sociais. Amigos, fãs e colegas do meio sertanejo têm enviado mensagens de apoio à família.

