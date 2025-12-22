ESCULACHOU

Arlindinho rebate comentário sobre romance com Erika Januza e responde seguidora nas redes sociais

Sambista e atriz vivem relacionamento desde outubro e preferem manter a vida amorosa longe dos holofotes

Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:23

Arlindinho e Erika Januza Crédito: Reprodução

Mesmo mantendo discrição sobre o relacionamento, Arlindinho e Erika Januza seguem despertando comentários nas redes sociais. Nesta segunda-feira (22), o cantor rebateu uma seguidora que questionou o namoro com a atriz em uma publicação recente.

Entre os comentários da foto postada por Arlindinho, uma usuária escreveu que não acreditava que Erika estivesse com ele. A resposta veio de forma direta e bem-humorada. “Tenho o molho”, escreveu o sambista, fazendo referência ao hit “O baiano tem o molho”, sucesso de Kannalha.

O romance entre Arlindinho e Erika Januza foi revelado em outubro e confirmado pelos dois, mas sem grandes exposições públicas. Desde então, o casal tem evitado aparições frequentes juntos, optando por preservar a intimidade.

Erika estava solteira desde julho, quando chegou ao fim o noivado com José Junior. Já Arlindinho se separou da ex-mulher, Lillayne Pereira, em março deste ano. Em 2022, o filho de Arlindo Cruz chegou a viver um affair com Alessandra Negrini, relacionamento que nunca foi assumido publicamente.