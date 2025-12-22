TV

Cantores idosos caem ao vivo ao entrar no palco de programa de TV e cena viraliza

Angela Brambati e Angelo Sotgiu tropeçam em degrau durante entrada no Domenica In e vídeo viraliza nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:22

Angela Brambati e Angelo Sotgiu Crédito: Reprodução

Uma entrada que deveria ser comemorativa terminou em susto ao vivo na televisão italiana. Os cantores Angela Brambati, de 78 anos, e Angelo Sotgiu, de 79, sofreram uma queda ao entrar no palco do programa Domenica In, exibido pela Rai 1.

O incidente aconteceu no início da participação da dupla. Angelo tropeçou em um degrau do cenário e caiu. Ao tentar ajudá-lo, Angela acabou perdendo o equilíbrio e também foi ao chão. A cena foi transmitida ao vivo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando grande repercussão na Itália.

A apresentadora Mara Venier correu até os artistas para prestar ajuda e demonstrou preocupação com o ocorrido. Ainda no palco, foi levantada a informação de que havia um degrau no cenário, detalhe que acabou sendo esquecido no momento da entrada.