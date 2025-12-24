Artistas, atletas, jornalistas: relembre as personalidades que morreram em 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:31
O ano de 2025 ficará marcado por perdas que atravessam fronteiras e gerações. Entre as personalidades que morreram, o mundo se despediu do Papa Francisco, líder da Igreja Católica, do icônico ator Robert Redford, símbolo do cinema americano; do músico jamaicano Jimmy Cliff, pioneiro do reggae; e do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, cujas imagens transformaram a forma de enxergarmos o planeta.
No Brasil, a cultura também perdeu grandes nomes, como o compositor Jards Macalé, a cantora Angela Ro Ro e o escritor Luis Fernando Verissimo. A morte da cantora Preta Gil, após diagnóstico de câncer de intestino, deixou o Brasil de luto. Já na Bahia, a saudade bate forte com a partida do líder espiritual Divaldo Franco, referência para milhares de pessoas, e da jornalista Wanda Chase, entre outros. Relembre as mortes mais marcantes de 2025:
Personalidades que morreram em 2025