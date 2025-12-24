Acesse sua conta
Artistas, atletas, jornalistas: relembre as personalidades que morreram em 2025

Figuras internacionais e brasileiras deixam legados duradouros que serão lembrados por fãs e admiradores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:31

Papa Francisco, Preta Gil, Diogo Jota e Wanda Chase faleceram em 2025
Papa Francisco, Preta Gil, Diogo Jota e Wanda Chase faleceram em 2025 Crédito: Reprodução

O ano de 2025 ficará marcado por perdas que atravessam fronteiras e gerações. Entre as personalidades que morreram, o mundo se despediu do Papa Francisco, líder da Igreja Católica, do icônico ator Robert Redford, símbolo do cinema americano; do músico jamaicano Jimmy Cliff, pioneiro do reggae; e do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, cujas imagens transformaram a forma de enxergarmos o planeta.

No Brasil, a cultura também perdeu grandes nomes, como o compositor Jards Macalé, a cantora Angela Ro Ro e o escritor Luis Fernando Verissimo. A morte da cantora Preta Gil, após diagnóstico de câncer de intestino, deixou o Brasil de luto. Já na Bahia, a saudade bate forte com a partida do líder espiritual Divaldo Franco, referência para milhares de pessoas, e da jornalista Wanda Chase, entre outros. Relembre as mortes mais marcantes de 2025: 

Personalidades que morreram em 2025

O cantor e compositor Carlos Pitta morreu aos 69 anos, em 7 de janeiro, em Salvador, em decorrência de complicações da diabete por Arquivo
O político Jean‑Marie Le Pen morreu aos 96 anos, em 7 de janeiro, em Garches, França, após complicações de saúde em idade avançada por Reproduçaõ
O cineasta David Lynch morreu aos 78 anos, em 16 de janeiro, em Los Angeles, de parada cardíaca associada a problemas respiratórios crônicos por Shutterstock
A atriz Joan Plowright morreu aos 95 anos, em 16 de janeiro, em Londres, de causas naturais por Divulgação
O jornalista Léo Batista morreu aos 92 anos, em 19 de janeiro, no Rio de Janeiro, após lutar contra um câncer no pâncreas por Estevam Avellar/Globo
O contraventor Piruinha morreu aos 95 anos, em 22 de janeiro, no Rio de Janeiro, depois de enfrentar problemas de saúde, incluindo pneumonia  por Reprodução
A escritora Marina Colasanti morreu aos 87 anos, em 28 de janeiro, no Rio de Janeiro por Divulgação Alessandra Colasanti
A cantora e atriz Marianne Faithfull morreu aos 78 anos, em 30 de janeiro, em Londres, após complicações de saúde no fim da vida por Reprodução
O cineasta Cacá Diegues morreu aos 84 anos, em 14 de fevereiro, no Rio de Janeiro, por complicações durante uma cirurgia por Reprodução
A atriz Michelle Trachtenberg morreu aos 39 anos, em 26 de fevereiro, em Nova York, por complicações da diabetes por Reprodução
A cantora Roberta Flack morreu aos 88 anos, em 24 de fevereiro, em Nova York, após falecer pacificamente cercada pela família por Divulgação
O boxeador George Foreman morreu aos 76 anos, em 21 de março, nos Estados Unidos, enquanto dormia cercado pela família, sem causa oficial divulgada por Reprodução
O ator Val Kilmer morreu aos 65 anos, em 1º de abril, em Los Angeles, após longa batalha contra câncer de garganta por Reprodução
A jornalista Wanda Chase morreu em 3 de abril, aos 74 anos, em Salvador, após complicações de cirurgia para tratar um aneurisma da aorta por Reprodução/Instagram
Papa Francisco morreu aos 88 anos em 21 de abril de 2025, em Roma, após sofrer um AVC seguido de colapso cardíaco por MAZUR/Fotos Públicas
A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos, em 24 de abril, no Rio de Janeiro, após luta contra um câncer no pâncreas por Reprodução
O músico e artista Edy Star morreu aos 87 anos, em 24 de abril, em São Paulo, por complicações de insuficiência respiratória, renal e pancreatite por Andres Costa / Divulgação
A cantora Nana Caymmi morreu aos 84 anos, em 1º de maio, no Rio de Janeiro, após disfunção de múltiplos órgãos decorrente de complicações de saúde por Reprodução
A atriz mirim Millena Brandão morreu aos 11 anos, em 2 de maio, em São Paulo, por conta de complicações causadas por um tumor cerebral por Reprodução
O humorista Madruguinha, Jailson da Silva, morreu aos 62 anos, em 10 de maio, em São Paulo, após sofrer um infarto agudo do miocárdio por Reprodução
O médium Divaldo Franco morreu aos 102 anos, em 13 de maio, em Salvador, vítima de complicações de saúde relacionadas à idade por Divulgação
O ex‑presidente uruguaio Pepe Mujica morreu aos 89 anos, em 13 de maio, em Montevidéu, após longa batalha contra um câncer no esôfago por Shutterstock
O fotógrafo Sebastião Salgado morreu aos 81 anos, em 23 de maio, em Paris, vítima de leucemia decorrente de complicações de saúde por Site oficial/Divulgação
O músico Wilson Aragão morreu aos 75 anos, em 24 de maio, em Salvador, vítima de complicações de um câncer no fígado por Divulgação
O ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos, no dia 19 de junho, em São Paulo, em decorrência de falência múltipla dos órgãos após complicações de saúde na idade avançada por Daniela Toviansky/Divulgação
O compositor Lalo Schifrin morreu aos 93 anos, em 26 de junho, nos Estados Unidos, responsável por temas icônicos como Missão: Impossível por Divulgação
O jogador Diogo Jota morreu aos 28 anos, em 3 de julho, na Espanha, em um acidente de carro, ao lado do irmão por Reprodução
O ex‑jogador de vôlei Everton “Boi” morreu aos 46 anos, em 10 de julho, em Cuiabá, assassinado a tiros dentro de seu carro por Reprodução
A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, em 20 de julho, em Nova York, vítima de complicações de um câncer no intestino por Reprodução
O cantor Ozzy Osbourne morreu em casa aos 76 anos, em 22 de julho,  após sofrer um ataque cardíaco agravado por problemas cardíacos e Parkinson por Reprodução
O músico Chuck Mangione morreu aos 84 anos, em 22 de julho, nos EUA, conhecido por sua carreira no jazz e sucessos como Feels So Good por Reprodução
O lutador e ator Hulk Hogan morreu aos 71 anos, em 24 de julho, em Clearwater, Flórida, nos EUA, encontrado sem sinais vitais em casa por Shutterstock
A atriz Kelley Mack morreu aos 33 anos, em 2 de agosto, nos EUA, após lutar contra um tumor agressivo no sistema nervoso central por Reprodução
O ex‑jogador Frank Mill morreu aos 67 anos, em 5 de agosto, em Essen, Alemanha, ao sofrer um ataque cardíaco enquanto andava de táxi por Reproduçaõ
O sambista Arlindo Cruz morreu aos 66 anos, em 8 de agosto, no Rio, após complicações de saúde agravadas por sequelas de um AVC e pneumonia por Reprodução
O senador e pré‑candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu aos 39 anos, em 11 de agosto, em Bogotá, depois de ser baleado durante a campanha por Reprodução X
O cartunista Jaguar morreu aos 93 anos, em 24 de agosto, no Rio de Janeiro, por conta de complicações renais após infecção respiratória por Luciana Whitaker/Divulgação
O escritor Luis Fernando Verissimo morreu aos 88 anos, em 30 de agosto, em Porto Alegre, vítima de complicações de uma pneumonia por Divulgação
O estilista Giorgio Armani morreu aos 91 anos, em 4 de setembro, em Milão, cercado por familiares, após problemas de saúde não divulgados por Shutterstock
A cantora Angela Ro Ro morreu aos 75 anos, em 8 de setembro, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de uma infecção pulmonar grave por Reprodução
O ativista político Charles “Charlie” Kirk foi assassinado aos 31 anos, em 10 de setembro, nos EUA, vítima de um tiro durante evento universitário por Reprodução
O ator e diretor Robert Redford morreu aos 89 anos, em 16 de setembro, em sua casa em Utah, nos Estados Unidos, enquanto dormia por divulgação
O modelo e apresentador JP Mantovani morreu aos 46 anos, em 21 de setembro, em São Paulo, em um acidente de moto por Reporudução
A atriz Claudia Cardinale morreu aos 87 anos, em 23 de setembro, em Nemours, na França, após complicações de saúde por Divulgação
A primatóloga e conservacionista Jane Goodall morreu aos 91 anos, em 1º de outubro, em Los Angeles, de causas naturais  por Reprodução
O artista plástico César Romero morreu aos 74 anos, em 7 de outubro, em Salvador, após se engasgar enquanto era alimentado por uma cuidadora por Divulgação
A atriz Diane Keaton morreu aos 79 anos, em 11 de outubro, em Santa Mônica, Califórnia, vítima de pneumonia bacteriana por Reprodução
O músico Lô Borges morreu aos 73 anos, em 2 de novembro, em Belo Horizonte, vítima de falência múltipla de órgãos após intoxicação por medicamentos por João Diniz / Divulgação
O músico Jards Macalé morreu aos 82 anos, em 17 de novembro, no Rio de Janeiro, vítima de parada cardíaca após cirurgia enquanto tratava enfisema pulmonar por Reprodução
O músico Jimmy Cliff morreu aos 81 anos, em 24 de novembro, vítima de uma convulsão seguida de pneumonia por Reprodução
O cineasta Rob Reiner morreu aos 78 anos, em 14 de dezembro, em Los Angeles, assassinado dentro de casa ao lado da esposa, Michelle por Reprodução
O cantor britânico Chris Rea por Reprodução/Getty Images
O cantor Chris Rea morreu aos 74 anos, em 22 de dezembro, no Reino Unido, após breve doença, deixando hits como The Road to Hell por Reprodução/Getty Images
1 de 53
O cantor e compositor Carlos Pitta morreu aos 69 anos, em 7 de janeiro, em Salvador, em decorrência de complicações da diabete por Arquivo

