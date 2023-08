Ator de Stranger Things diz que Will o ajudou a sair do armário

Noah Schnapp em Stranger Things. Crédito: divulgação

Noah Schnapp acredita que ainda estaria no armário se não tivesse interpretado Will Byers em Stranger Things. O ator, que se assumiu gay em janeiro deste ano pelo TikTok, falou sobre os paralelos entre sua trajetória e a do personagem em entrevista à Variety.



"Uma vez que eu abracei de vez o fato de Will ser gay, foi uma curva exponencial até que eu aceitasse a mesma verdade sobre mim", definiu. "Eu não sei onde eu estaria se não tivesse Will na minha vida, me ajudando a chegar nesse lugar. Acho que, se não tivesse interpretado esse personagem, ainda estaria no armário."

Schnapp ainda identificou o momento em que falou abertamente pela primeira vez sobre a sexualidade de Will como um "test drive" para a sua própria saída do armário: "Na internet, todo mundo reagiou de forma positiva. Vi muitos comentários no Instagram e no TikTok, e nenhum deles ruim. Eu pensei: 'Se ele tem todo esse apoio, por que eu preciso me preocupar?'".

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - Privacynbling

Mesmo assim, a decisão de se assumir publicamente não foi fácil. "Eu me lembro de pesquisar por listas de atores que tinham saído do armário, para ter certeza que a minha carreira não seria prejudicada. Todo eles parecem pessoas bem-sucedidas e felizes. No fim das contas, decidi que tinha que falar sobre isso com todo mundo, não só com o meu círculo pessoal, para não sentir que estava escondendo alguma coisa", contou.