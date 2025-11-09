Acesse sua conta
Influenciador de 24 anos morre em queda de caminhão em ribanceira na BR-381

Gustavin Miranda dirigia uma carreta carregada de batata-doce quando o veículo saiu da pista em João Monlevade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:13

Influenciador e caminhoneiro morre em acidente na BR-381 Crédito: Reprodução

O influenciador e caminhoneiro Gustavo Miranda, conhecido nas redes como Gustavin Miranda, morreu na madrugada deste sábado 8 em um grave acidente na BR-381, em João Monlevade, região Central de Minas Gerais. Ele tinha 24 anos e compartilhava a rotina nas estradas com mais de 230 mil seguidores.

De acordo com as primeiras informações, a carreta que ele dirigia transportava batata-doce e saiu da pista em um ponto de curva, caindo em uma ribanceira de cerca de 20 metros. O impacto foi tão forte que a morte do motorista foi confirmada ainda no local pelo atendimento de emergência.

A esposa de Gustavo estava na boleia no momento do acidente. Grávida de quatro meses, ela teve a perna esquerda presa nas ferragens. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e encaminhou a jovem com vida para um hospital da região. Até o fechamento deste texto o estado de saúde dela não havia sido detalhado.

Gustavin Miranda por Reprodução

A concessionária que administra o trecho informou que havia chuva na rodovia quando a carreta tombou e que a pista não precisou ser totalmente interditada. As causas do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos de trânsito.

Quem era o influenciador

Natural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Gustavin ficou conhecido por mostrar o dia a dia de caminhoneiro, as viagens longas, o humor de estrada e a rotina com a esposa. Os vídeos tinham boa repercussão entre caminhoneiros e amantes de conteúdo sobre transporte de cargas, exatamente por mostrar a realidade do setor com linguagem simples e próxima.

A morte repentina do jovem causou comoção entre seguidores e perfis do segmento de transporte. Muitos lembraram que ele costumava destacar o orgulho em trabalhar viajando e que sonhava em seguir na profissão mesmo depois de virar influenciador.

