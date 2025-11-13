Acesse sua conta
Sete pessoas são presas e fábrica clandestina de armas é fechada na Bahia

Operação foi realizada no município de Santa Rita de Cássia e região

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:20

Operação é realizada no oeste da Bahia
Operação é realizada no oeste da Bahia Crédito: Divulgação

Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (13) e uma fábrica clandestina de armas foi fechada no município de Santa Rita de Cássia, no extremo-oeste da Bahia. Foram apreendidos materiais irregulares, como itens para fabricação rústica de armas de fogo, munições e medicamentos de comercialização controlada.

A operação, batizada de 'Colheita da Lei' teve como alvo organizações criminosas envolvidss com violência doméstica, comércio ilegal de armas e munições, além de aborto ilegal. Durante as buscas, a equipe policial fechou uma oficina de fabricação artesanal de armas e prendeu em flagrante um homem de 66 anos, apontado como responsável pela atividade ilegal. No local, foram apreendidas sete espingardas de produção caseira e diversos canos e componentes para a montagem de armamento.

Operação "Colheita da Lei" prende suspeitos e fecha fábrica artesanal de armas

Operação “Colheita da Lei” prende suspeitos e fecha fábrica artesanal de armas por Divulgação
Operação “Colheita da Lei” prende suspeitos e fecha fábrica artesanal de armas por Divulgação
Operação “Colheita da Lei” prende suspeitos e fecha fábrica artesanal de armas por Divulgação
Operação é realizada no oeste da Bahia por Divulgação
1 de 4
Operação “Colheita da Lei” prende suspeitos e fecha fábrica artesanal de armas por Divulgação

Em um estabelecimento comercial localizado no Centro da cidade, um homem de 75 anos foi preso em flagrante, com a posse de mais de 750 munições de calibres variados. Ainda no local, foram retirados de circulação oitenta comprimidos de um medicamento abortivo e outros fármacos de uso restrito. Os itens estavam na residência de uma mulher de 71 anos, que também foi presa.

A ação mirou também crimes financeiros, com a apreensão de cartões bancários de terceiros, notas promissórias e valores em espécie que estavam em posse de um dos autuados. Sete suspeitos foram detidos: seis deles foram presos em flagrante e um teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

A operação foi planejada e executada pela Diretoria de Polícia do Interior (Dirpin Oeste/Chapada) e pela Delegacia Territorial (DT/Santa Rita de Cássia), e contou com a participação da Dirpin Oeste/Chapada, da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras, do Grupo de Apoio Tático e de Inteligência (Gatti Oeste), do Departamento de Homicídios (DHPP) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Barreiras).

